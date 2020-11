Hannover

Martin Matern ist sich beim Blick auf seine Fahrkarte unsicher gewesen. Müsste das Ticket, das er am Automaten an der Stadtbahnhaltestelle Kopernikusstraße gekauft hatte, nicht rund 30 Euro teurer sein? Wegen der Corona-Pandemie war er zuletzt weniger Bus und Bahn gefahren und hatte sich auch noch nicht richtig mit den neuen GVH-Tarifgebieten beschäftigt. Also fuhr der Auszubildende zum GVH-Kundenzentrum in der City. Dort wollte er nachfragen, ob er mit der Fahrkarte tatsächlich von Hannover bis Neustadt kommt.

„ Fahrkarte an sich gerissen“

Matern stand kurz vor Antritt seines neuen Jobs in Neustadt. „Ich selbst war der Meinung, die richtige Fahrkarte gekauft zu haben“, berichtet Matern. „Allerdings wollte ich auf Nummer sicher gehen.“ Er wolle schließlich nicht durch eine falsche Fahrkarte riskieren, zu spät zur Arbeit zu kommen.

An den Besuch im Kundencenter wird er noch länger zurückdenken, berichtet er. Dort habe er seine Fahrkarte vorgezeigt und gefragt, ob er damit bis nach Neustadt fahren könne. Die Mitarbeiterin, so die Schilderung von Matern, habe „die Fahrkarte an sich gerissen“. Sie habe gesagt, dass mit dem Ticket etwas nicht stimme und dass sie es deshalb behalten müsse. Der Fahrkartenautomat habe einen technischen Fehler, das Ticket sei deshalb zu preiswert verkauft worden.

Disput im Kundencenter

Offenbar kam es dann zu einem längeren Disput zwischen der GVH-Mitarbeiterin und dem Kunden, das bestätigt auch GVH-Sprecher Tolga Otkun. Er sagt aber auch, dass es darüber unterschiedliche Sichtweise gebe. „Das Gespräch habe sich aufgeschaukelt, der Kunde sei arrogant und fordernd aufgetreten“, so Otkun. Matern wiederum meint, er habe nur darauf hingewiesen, dass ein gültiger Kaufvertrag vorliege. Deshalb habe er die Rückgabe seines Fahrscheins verlangt. Der GVH-Mitarbeiterin habe er vorgeworfen, sich der Unterschlagung schuldig zu machen, weil sie sich weigerte, ihm die Fahrkarte zurückzugeben.

Die Mitarbeiterin bot an, ein neues Ticket auszustellen, was dann von Hannover bis Neustadt gilt. Statt 50,20 Euro kostet dieser Fahrschein aber 79,60 Euro. „Mir blieb letztlich nichts anderes übrig, als den Aufpreis zu zahlen und mir eine neue Fahrkarte ausstellen zu lassen“, berichtet er. Dennoch sei er nicht einverstanden, dass ihm ein eigentlich gültiger Fahrschein weggenommen worden sei.

„Vorgang noch einmal betrachtet“

Auf Anfrage der HAZ hatte der GVH zunächst darauf beharrt, dass die Mitarbeiterin korrekt gehandelt habe. Der Fahrschein sei ungültig, denn der Drucker in dem Automaten habe eine Störung gehabt, das sei bei der Üstra auch schon bekannt gewesen. Später änderte der Verkehrsverbund dann doch noch seine Meinung: Man halte dem Kunden zugute, dass er auf den Druckfehler aufmerksam gemacht habe und dafür extra ins Kundenzentrum gefahren sei. Deshalb sei der Vorgang noch einmal betrachtet worden. „Aus diesem Grunde ist entschieden worden, dem Kunden den Differenzbetrag von 29,40 Euro zu überweisen“, sagt Otkun.

Juristisch sei der Fall verzwickt, sagt Tiana Preuschoff von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Der Fehler beim Automatenkauf gehe eigentlich zu Lasten des Unternehmens, dennoch könnte es die Möglichkeit geben, den Vertrag anzufechten. Insgesamt sei es aber kein kundenfreundliches Verhalten, von dem Mann den Mehrpreis zu verlangen, sagt Preuschoff. „Erst recht, wenn er extra kommt und auf den Fehler hinweist“, meint die Juristin.

Von Mathias Klein