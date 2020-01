Helstorf hat einen neuen Pastor

Helstorf

Grund zur Freude gab es am Sonntag für die Mitglieder der Kirchengemeinde in Helstorf. Rund 100 Besucher waren dabei, als Superintendent Michael Hagen Pastor Jens Rake mit der Versehung der Pfarrstelle in Helstorf und für die Kapellengemeinde Abbensen betraute. Rake übernimmt das Amt von Pastorin Annedore Wendebourg. Diese war im Februar 2019 in den Ruhestand gegangen. Für die Helstorfer ist der 57-Jährige kein neues Gesicht in der Kirche. Er hat bereits während der Vakanz die Gemeinde im Norden betreut.

Neuer Pastor belegt halbe Stelle

„Wir freuen uns, mit Jens Rake einen modernen Geistlichen mit der Versehung der Pfarrstelle zu beauftragen“, sagte Hagen. Sinkende Mitgliederzahlen und viele gesellschaftliche Veränderungen machen das Amt des Seelsorgers für eine Gemeinde dieser Tage nicht einfacher. Mit Rake habe man jemanden gewinnen können, der auch eine gute Sicht von außen nicht nur auf kirchliche Probleme, sondern auch auf die anderen Nöte der Menschen habe, sagte der Superintendent. Er belegt mit seinem Amt eine halbe Stelle innerhalb des Kirchenkreises.

„Bei seiner Sicht auf die Dinge hilft ihm sein Werdegang“, sagte Hagen. „ Jens Rake beschreibt sich selbst als jemanden, der nicht kirchlich sozialisiert wurde.“ Zugang zum Glauben hat er nach eigener Aussage im Religionsunterricht bekommen. Nach seinem Schulabschluss hat Rake Theologie für das Lehramt studiert, sich dann aber ganz dem Kirchlichen zugewandt. Im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf ist der Seelsorger seit 2015 tätig und lebt in Laderholz. Bis dahin hat der aus Hamburg kommende Rake Stationen in Geesthacht, Wolfenbüttel und Berlin durchlaufen, war Hausmann, Pastor in Teilzeit und Religionslehrer.

Pastor Jens Rake übernimmt die Kirchengemeinde in Helstorf. Quelle: Mirko Bartels

Gute Wünsche aus dem Dorf

Die guten Wünsche aus dem Ortsrat und von den Vereinen überbrachte Ortsbürgermeisterin Silvia Luft. Es sei schön, wieder jemanden als „unseren Pastor“ bezeichnen zu können, sagte sie in ihrem Grußwort. Sie überreichte dem Pastor einen kleinen Schutzengel, der ihn auch gegen die vielen kleinen und großen Fallstricke schützen soll, die das Dorfleben mit sich bringen kann.

Von Mirko Bartels