Neustadt/Mandelsloh

Was ist Neustadts Ratsmitgliedern wichtig für ihre Stadt? Wir haben sie gebeten, uns eine ihrer Herzensangelegenheiten vorzustellen. Heute berichten wir über Maria Sinnemann und ihren Wunsch, dem Klimawandel auf vielen Wegen zu trotzen. Dafür, sagt die Grünen-Ratsfrau, brauche die Stadt einen Klimabeirat.

Doch wie lässt sich das in Kommunen wie Neustadt verwirklichen? „Mit viel Expertenwissen!“, sagt Sinnemann. Sie denkt an Experten aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft und an das Expertenwissen, das jeder Bürger mitbringen kann – vom Landwirt bis zum Dienstleister. Sie alle an einen Tisch zu holen, einen Beirat zu gründen und mit geballter Kompetenz an vielen Stellschrauben zu drehen, um dem Klima auf die Sprünge zu helfen, ist ihr Wunsch.

Blühwiesen, Biotop-Verbund und energetische Sanierungen

„In anderen Städten gibt es solche Beiräte schon“, sagt Sinnemann und nennt Osnabrück als Beispiel. Gut, das sei eine wesentlich größere Stadt, außerdem Universitätsstandort. Aber müsse das heißen, dass ein Klimabeirat in Neustadt nicht funktioniere? Sie vermutet auch in ihrer Stadt so viel Kompetenz und erhofft sich so viel Interesse, dass sich damit vieles fürs Klima bewegen lasse. Die Themen, sagt sie, seien jedenfalls vielfältig: ob Blühwiesen, energetische Verbesserungen in allen Stadtbelangen oder ein Biotop-Verbund.

Zur Person: Maria Sinnemann ist seit 2021 Mitglied im Rat Neustadts. Die 33-jährige Sozialwissenschaftlerin hat auf der Liste der Grünen kandidiert und lebt seit vier Jahren in Mandelsloh. Auf Fragen, Anregungen oder Einwürfe per E-Mail an maria.sinnemann@posteo.de antwortet sie gerne.