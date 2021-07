Neustädter Land

Gerade im Sommer gehört für viele das Grillen einfach zu einem gelungen Fest dazu. Manchmal ist der eigene Garten für die Anzahl der Gäste aber einfach zu klein – oder schlicht gar nicht vorhanden. Eine Alternative kann dann ein öffentlicher Grillplatz sein. Einige von denen gibt es in idyllischer Lage und mit viel Platz, auf den Dörfern und einen in der Kernstadt. Häufig bestehen die Plätze aus einer überdachten Feuerstelle mit Grillrost und Sitzbänken. Manche haben auch ein WC.

Grilloasen im Neustädter Land – eine Auswahl

Grillhütte Dudensen: Der Platz liegt in der Ortsrandlage am Wendenborsteler Damm, Ecke Fischteichweg. Es handelt sich um eine überdachte Grillstelle mit einer gemauerten Hütte mit Sitzgelegenheiten für 24 Personen. Ein Toilettenhaus ist vorhanden. Wer in Dudensen grillen will, muss sich anmelden. Kontakt: Günther Falldorf, Dorfgemeinschaft Dudensen, Telefon (05034) 4288.

Grillplatz Borstel: Er liegt am Ortsrand an der Straße Am Schlagbaum, ist überdacht und verfügt über 30 Sitzplätze. Eine Toilette ist nicht vorhanden. Kontakt: Fritz Sauermilch, Telefon (05034) 8187. Die einfache Nutzung ist kostenlos, wer den großen Grillrost braucht, bekommt diesen gegen eine kleine Reinigungsgebühr ausgehändigt.

Schafstall Hagen: Zu finden ist er am Ortsausgang an der Kreisstraße 342 Richtung Mariensee. Der Stall bietet 80 Personen Platz. Die Grillstelle selbst befindet sich vor dem Gebäude. Die Toilette ist im nahe gelegenen Pumpenhaus. Wer das Areal für eine Feier nutzen möchte, muss sich anmelden. Kontakt: Thomas Wimmer, Telefon (05034) 8428.

Grillplatz Mardorf:Das Gelände liegt im alten Ortskern, am Informationszentrum. Es gibt 30 Sitzplätze, sie sind zum Teil überdacht. Eine Toilette ist vorhanden. Kontakt: Christine Schramm, Dorfgemeinschaft Mardorf, Telefon (0171) 1001664

Grillplatz Park am Schützenhaus Mardorf:Gegrillt werden darf an der Ortsrandlage, Hinterm Dorf. Platz finden dort etwa 50 Personen. Toiletten befinden sich in der Nähe der Feuerstelle. Der Grillplatz muss nach der Nutzung gereinigt übergeben werden. Kontakt: Dennis Griethe, Telefon (0151) 46529984

Grillplatz Nöpke: Zu finden an der Straße Am Heisterholz, direkt vor dem Parkplatz vom Freibad. Die überdachte Grillstelle bietet Sitzgelegenheiten für 30 Personen. Das Toilettenhaus ist in unmittelbarer Nähe. Zusätzlich gibt es daneben einen kleinen Zeltplatz. Wer den Platz nutzen möchte, muss sich anmelden. Kontakt: Norbert Lächelt, Telefon (05034) 4604.

Wer in der Kernstadt grillen möchte, kann das ebenfalls tun: Ein Angebot gibt es auf dem Spielplatz Silbernkamp an der Albert-Schweitzer-Straße. Die Fläche bietet viel Raum für das eigene kleine Grillfest und eine Möglichkeit, zurückbleibende Asche in einem speziellen Behälter zu entsorgen.

Grillhütte Poggenhagen

Der Grillplatz befindet sich auf dem Dorfgemeinschaftsplatz, Am Schiffgraben 1a. Die Grillhütte bietet Sitzplätze für 60 Personen auf einem parkähnlichen Gelände. Strom und sogar WLAN sind vorhanden. Im benachbarten Jugendhaus können die Toiletten genutzt werden. Die Reinigung führt der Benutzer selbst aus. Der Mietpreis beträgt 60 Euro. Über den Buchungskalender auf der Website www.moorhenniespfad.de können Infos und Unterlagen zur Buchung abgerufen werden (ab August 2021).

Anfragen nimmt auch der Kultur- und Verschönerungsverein Poggenhagen (Martin Langreder) per E-Mail an grill@moorhenniespfad.de sowie unter Telefon (0170) 4320329 entgegen.

Von Mirko Bartels