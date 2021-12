Hier gibt es in Neustadt und Umgebung Weihnachtsbäume zum Verkauf

Neustadt

Wenn Lieder in der Adventszeit erschallen, darf eines nie fehlen: „Oh, Tannebaum“. Der so liebevoll besungene Baum steht bald in nahezu jedem Wohnzimmer. Dem muss jedoch der Kauf vorangehen. Dafür haben wir einige Verkaufsstellen zusammengetragen.

Für manche ist die Plantage der Familie Theisinger in Poggenhagen womöglich noch ein Geheimtipp. „Wir verkaufen jetzt im dritten Jahr“, sagt Monika Theisinger. Ihre Plantage liegt in Poggenhagen, auf Land, das ihren Eltern gehört. Am Boumannweg, Ecke Schiffgraben, stehen nun Nordmann- und Blautannen: Bereit, sich absägen oder mit dem Beil schlagen zu lassen. Geöffnet ist die Plantage am Wochenende, 11. und 12. Dezember, dann wieder von Sonnabend, 18., bis Mittwoch, 22. Dezember, jeweils 10 bis 16 Uhr.

Weithin sichtbar ist die Plantage Krumradt an der Moordorfer Straße am Ortsrand Poggenhagens, erkennbar am großen aufblasbaren Weihnachtsmann. Auch dort gibt es Bäume zum Selbstschlagen.

Tannenland hat Plantagen in Bordenau und Helstorf

Das Tannenland kann sicher nicht mehr als Geheimtipp bezeichnet werden. Mittlerweile sind es nahezu Generationen, die sich selbst in den Plantagen und Verkaufsstellen des Neustädter Unternehmens Jahr für Jahr mit einem Baum beschenken. „Nur ein selbst gesägter Baum ist frisch“, sagt Senior-Chef Heinz Scharnhorst und zitiert damit das Motto des Unternehmens. Es darf also auch im Tannenland gefällt werden.

Im Neustädter Land sind die Tannenland-Bäume in Bordenau und Helstorf zu bekommen, Nordmanntannen zum Festpreis und zum selbst Schlagen. In Helstorf und an der Bordenauer Plantage am Burgsteller Weg ist noch an den Wochenenden vom 11. und 12. Dezember sowie am 18. und 19. Dezember geöffnet.

Täglich bis einschließlich Donnerstag, 23. Dezember, ist hingegen die zweite Bordenauer Tannenland-Plantage an der Ricklinger Straße geöffnet. Dort stehen Blautannen auf mehr als 50.000 Quadratmetern. Jeweils von 9 bis 16 Uhr – beziehungsweise bis zur Dämmerung, wie Scharnhorst sagt – können alle Plantagen des Tannenland besucht werden.

Die Möglichkeiten, in Neustadt einen Weihnachtsbaum zu kaufen, sind zahlreich. Quelle: Fleig/Eibner/Imago

Baumverkauf an der Raiffeisen-Kartoffelscheune

Nur an einem Tag und mit Vergünstigung für die eigenen Mitglieder lädt die Raiffeisen-Volksbank Neustadt eG zu ihrer Kartoffelscheune in Hagen, Zum Bahnhof 2b, ein. Am Sonnabend, 11. Dezember, 9 Uhr, startet der Verkauf. Gegen 14 Uhr soll der letzte Baum im Netz landen. Nicht zum ersten Mal – der Weihnachtsbaumverkauf an der Scheune geht ins fünfte Jahr.

Hoch in Neustadts Norden bietet Herdin Kunze auf seinem Hof zwischen Kolzen Weg und Im Weder in Niedernstöcken Bäume an. Sie sind bereits geschlagen, und die Kundschaft kann sich dort selbst bedienen.

Von Beate Ney-Janßen