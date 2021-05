Neustadt

In vier Wochen wollten die Neustädter ihr Volks- und Schützenfest feiern. Eigentlich. Aber wie schon im zurückliegenden Jahr, wurde die bisher bekannte Form der traditionsreichen Veranstaltung aus Gründen des Infektionsschutzes abgesagt.

Jeder kann bei der Schützenfestrallye mitmachen

Der große Umzug durch die Stadt, Schießen und Spaß in Fahrgeschäften oder an Imbissständen werden auch im Juni 2021 nicht stattfinden. Dafür wurde eine originelle Alternative entwickelt. Zur Schützenfestrallye durch die Kernstadt ist jeder herzlich eingeladen.

Zur Galerie Mit dem Hissen der Stadtflagge am Erichsberg startet Neustadts Schützenfestrallye. Es winken tolle Preise.

Ein bisschen Tradition bleibt erhalten, nämlich das Hissen der Fahnen. Fähnrich Gunnar Hergt und Stabshauptmann Andreas Battermann schritten am zurückliegenden Sonnabend um 12.30 Uhr feierlich die Erichsberg-Treppe hinauf. Am Fahnenmast machten sie Halt, um das Stoffstück routiniert in die Halterung zu fädeln. Formvollendet sagte Hergt, als er das Stadtwappen hisste: „Wir laden herzlich zu einer Runde Schützenfest ein.“ Denn in Augenhöhe des Fahnenmastes prangt ein QR-Code. Er steht für die alternative Form von Neustadts Schützenaktion 2021 und ist zugleich Startpunkt einer Rallye.

Schützen beweisen Einfallsreichtum

Rund sechs Wochen knobelten einfallsreiche Mitglieder der Schützengesellschaft an den einzelnen Punkten der Tour. Ab sofort ist sie startklar, jeder kann mitmachen. „Wir laden zu einem abwechslungsreichen Streifzug durch die Straßen und die Geschichte von Stadt und Schützenfest“, sagte Battermann. Vom 16. Mai bis einschließlich 16. Juni kann man alleine, zu zweit oder in anderer, coronakonformer Zusammensetzung mitmachen.

Einfach die kostenlose App „Actionbound“ herunterladen: Sie führt die Teilnehmenden von Station zu Station und hält Wissenswertes sowie ein paar Fragen parat. Wer die richtige Antwort weiß, gelangt zum nachfolgenden Punkt. „Die komplette Tour dauert rund 90 Minuten. Aber sie kann jederzeit unterbrochen und zu einem beliebigen Zeitpunkt fortgesetzt werden“, erklärt Kommandeur Dirk Frese, die neue Variante der zweiten Neustädter Jahreszeit, genannt „Im Scheit’n.“

Jetzt haben auch Damen Chancen auf den Löffel

Neben Unterhaltung und Kurzweil sind bei Neustadts Schützenfest-Rallye auch Preise zu gewinnen. „Für Damen ist es die besondere Gelegenheit, in den Besitz eines der Schützen-Löffel zu kommen“, so Hergt. Weitere Sachpreise sind beschafft, alle zusammen sollen am Sonntag, 13. Juni, verlost werden.

Damit das Hissen des Stadtwappens keine einsame Sache wurde, rückte der Wirt des Schützenhauses für Leinegarde-Stabführer Jan Hasenbank und Paradegarde-Spielleiter Christian Hein extra ein paar Gläser samt Tablett heraus. Damit zog das Duo zum Erichsberg und verfolgte von dessen Fuße aus das Hissen der Stadtflagge.

„Damit wir im kommenden Jahr wieder gemeinsam anstoßen können, ist jetzt noch Disziplin gefordert“, sagte Dirk Frese und wünscht sich für die Schützenfest-Rallye möglichst viele und möglichst zufriedene Teilnehmer. Im Jahr 2021 bekommt eine „Schützenfest-Runde“ also eine ganz neue Bedeutung.

Von Patricia Chadde