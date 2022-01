In Neustadt gibt es weniger Pendler als üblich in der Region

Neustadt

Die Zahl der Berufstätigen, die aus Neustadt zu ihrem Arbeitsplatz pendeln, ist kleiner als in den meisten anderen Städten der Region Hannover. Laut einer aktuellen Mobilitätserhebung der Region weisen Neustadt, Wunstorf und Burgwedel die geringsten Auspendlerraten auf. Während etwa in Ronnenberg über 88 Prozent der Berufstätigen pendeln, sind es in Neustadt nur 67,5 Prozent. Gründe für die Unterschiede werden in der Erhebung keine genannt. Von 2013 bis 2020 ist die Zahl der Pendler in Neustadt um 1294 Personen gestiegen.

Neustadt im Mittelfeld

Untersucht wurde auch das Verhältnis von Pkw-Dichte und durchschnittlichem Einkommen. Bei beiden Werten liegt Neustadt im Mittelfeld. Auf 1000 Einwohner kommen rund 619 Fahrzeuge (privat und gewerblich). Den niedrigsten Wert der Umlandkommunen hat Laatzen mit etwa 508 Fahrzeugen. Spitzenreiter ist Isernhagen mit rund 725 Fahrzeugen. Tatsächlich zeigt sich regionsweit deutlich der Zusammenhang zwischen Wohlstand und Fahrzeugdichte. „Die Korrelation fällt sehr stark aus“, so ein Fazit der Untersuchung. Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge nimmt in der Region Hannover seit 2007 beständig zu.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Anteil von Pkw, die entweder mit Elektro- der Hybridantrieben fahren, ist in auch in Neustadt ganz leicht gestiegen. Insgesamt liegt er allerdings bei rund 2 Prozent bezogen auf alle Pkw in Neustadt. Das entspricht 565 Fahrzeugen. Im regionsweiten Vergleich ist das ein mittlerer Wert. Ausreißer ist hier lediglich Isernhagen. In der wohlhabenden Kommune fahren bereits etwa 4 Prozent aller Autofahrer mit alternativen Antrieben.

Von Mario Moers