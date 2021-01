Wunstorf/Neustadt

Wer das Wunstorfer Hölty-Gymnasium betritt, wird kaum vermuten, dass in seiner Aula die Weiterentwicklung einer ägyptischen Erfindung seit vielen Jahren einen Platz hat: eine Orgel. Was für die meisten Kirchen selbstverständlich ist, stellt für die Schule ein besonderes Alleinstellungsmerkmal in der Region dar. Schon zu der Zeit, als in den Räumen die Vorbereitungsgruppe für das Lehrerseminar untergebracht war, prägte eine Orgel den damals eher geistlich gestalteten Raum.

In diesem Jahr werden die Orgeln bundesweit besonders in den Blick gerückt. Dafür sorgen die Landesmusikräte. Sie haben die Orgel, die auch die Königin der Instrumente genannt wird, zum Instrument des Jahres 2021 ausgerufen. Dieser Impuls ist nicht nur für die Wunstorfer Schule, sondern für das gesamte Wunstorfer und Neustädter Land von Bedeutung.

Die erste Orgel aus der Furtwänglerwerkstatt in der Aula des Hölty-Gymnasiums, zur Zeit des Lehrerseminars, bis 1945. Quelle: Privat

Wenn auch erst spät, im 18. Jahrhundert, damit begonnen wurde, Orgeln in die Kirchen der Ortschaften beider Städte zu bauen, so stellen sie heute „im Zusammenhang eine besonders kostbare und historische Orgellandschaft der Region dar. Sie sind in der Gesamtschau ein spannendes Abbild hannoverscher Orgelbaugeschichte, aus den Händen der Königlich-Hannoverschen-Hoforgelbauer“, erläutert der Neustädter Organist, Berufsmusiker und Dozent Jan Katzschke. Das, so bedauert er, sei gar nicht im Bewusstsein der Menschen, die hier leben. Mit diesem besonderen Jahr für die Orgel könne sich das ändern, so hofft er.

35 Orgeln im Kirchenkreis

„Im evangelischen Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf gibt es 35 Orgeln aus unterschiedlichen Epochen und mit unterschiedlicher Größe“, schildert Claudia Wortmann als Stifts- und Kreiskantorin die hiesige Orgellandschaft. Zu ihnen zählen auch die kostbarsten und größten Ausführungen. „Die größte ist in der Wunstorfer Stiftskirche, vom Orgelbauer Eduard Meyer, aus dem Jahr 1859, mit 37 Registern verteilt auf drei Manuale und Pedal“, stellt sie heraus.

„Die kleinste hat eineinhalb Register auf einem Manual, ohne Pedal, ein Orgel-Positiv.“ Neben der Stiftsorgel gehören ihrer Meinung nach die Naumann-Orgel von 1746 in Kolenfeld, die Zuberbier-Orgel von 1754 in Dudensen, die großen Orgeln in Mandelsloh und Groß Munzel aus der Furtwängler-Orgelbauwerkstatt von 1878, in Niedernstöcken von Furtwängler & Hammer aus dem Jahr 1912 sowie die in der Stadtkirche Wunstorf aus den Werkstätten Hammer/Bente 2008 zu den kostbaren und besonderen Orgeln der Region.

Die Furtwängler-Orgel in der Kirche St. Osdag in Mandelsloh. Quelle: Privat

In den katholischen Kirchen gibt es weitere Orgeln aus jüngerer Zeit. „Besondere Orgeln kann ich darunter nicht benennen“, meint Nico Miller, Regionalkantor der katholischen Kirche für die Region Hannover. Damit gibt es insgesamt 40 Orgeln in beiden Stadtbereichen.

Pfeifenzahl ist manchmal vierstellig

Größere Orgeln bestehen aus Hunderten, teilweise sogar auch aus Tausenden von Pfeifen. Je größer die Pfeifen, desto tiefer der Ton. Je nachdem wie sie gebaut sind, klingen sie als Flöte, Oboe, Trompete und Fagott. „Sie klingen nicht eins zu eins wie diese Instrumente, aber haben ihre Funktion. Alle zusammen bilden ein ganzes Orchester, das nur von einer Person gespielt wird“, erläutert Katzschke. Seit 150 Jahren sind Orgeln nicht mehr nur ein kirchliches Instrument, sondern auch in Konzertsälen, im Freien, auf Schiffen und sogar in Gefängnissen anzutreffen.

Einige der Orgeln aus dem Wunstorfer und Neustädter Bereich haben eine besondere Vergangenheit, wie zum Beispiel die Furtwängler-Orgel in Mandelsloh, erzählt Katzschke. Auf der Gewerbeschau in Hannover, dem Vorläufer der Hannover-Messe, präsentierten sich 1878 auch die Orgelbauer. „Um unter Beweis zu stellen, was sie können, packten die Furtwängler-Söhne alles in diese Orgel, was klanglich, technisch und optisch nur möglich war und stellten das Paradeinstrument mitten in der größten Halle auf.“

Auch Klänge haben ihre Moden

Im Anschluss musste für diese Orgel eine Verwendung gefunden werden. „Und so kam Mandelsloh zu dieser wohl bedeutendsten Orgel im Neustädter Land.“ Im Kloster Mariensee stand ursprünglich die Zuberbier-Orgel aus Dudensen. „Dort galt die kleine Barockorgel als veraltet und somit wertlos. Die Musik hatte sich entwickelt, man suchte nach einem anderen, neuen Klang. Barock war out, Denkmalpflege gab es noch nicht.“ Und so sei dieser Orgelschatz nach Dudensen gekommen.

Die erste Orgel im Hölty-Gymnasium, eine Furtwängler-Orgel, „wurde 1945 durch Kriegs- und Nachkriegseinwirkungen zerstört“, berichtet Friedrich Kampe, Fachbereichsleiter Musik an dieser Schule. Der Landkreis Neustadt am Rübenberge, als damaliger Unterhaltsträger des Gymnasiums, „gab 1961 auf Wunsch von Elternschaft und Schule ein neues Instrument in der Göttinger Orgelbauwerkstatt Paul Ott in Auftrag“. Mit einem Konzert wurde sie 1965 eingeweiht. Noch in den Neunzigerjahren gab es Orgelkonzerte. „Daran sollten wir wieder anknüpfen“, sagte Kampe gegenüber dieser Zeitung. Vielleicht als Freudenkonzert über das Ende der Pandemie? „Das wäre sicherlich etwas.“

Friedrich Kampe spielt die Orgel des Hölty-Gymnasiums. Quelle: Winfried Gburek

Und es wäre ganz im Sinne der Landesmusikräte. Denn ihr Ziel ist es, die Orgel stärker in den Mittelpunkt des öffentlichen Lebens zu rücken. „Die Orgeln stehen meistens in Kirchen, da geht nicht jeder rein. Es gilt darum, das Instrument für Zielgruppen sichtbar zu machen, die sich sonst nicht so sehr dafür interessieren“, sagt Janine Bogosyan, Musikmanagerin der Landesmusikräte. Sie koordiniert die Aktivitäten um das Orgeljahr 2021. Orgelkonzerte für verschieden Altersgruppen, mit Aktionen rund um das Instrument, würde vielen Menschen einen neuen Zugang und ein neues Klangerlebnis ermöglichen, regt sie an.

Von Winfried Gburek