Herr Dr. Domurath, der Bundestag hat beschlossen, dass jetzt die Hausärzte mindestens alle zwei Jahre mit ihren Patienten über Organspende sprechen sollen. Haben Sie schon eine Ahnung, was da auf Sie zukommt?

Im Detail weiß das natürlich noch keiner von uns. Aber wir Hausärzte sind ja die Mediziner, die ohnehin intensiv im Gespräch mit unseren Patienten sind. Und selbstverständlich haben unsere Patienten gerade in jüngerer Zeit öfter das Gespräch über Organspende gesucht, weil das Thema ja vielfach in den Medien war. Wie es künftig wird, wenn wir solche Gespräche regelmäßig führen, muss sich zeigen.

Über Organspende zu sprechen fällt vielen schwer, weil es immer auch um die Beschäftigung mit dem eigenen Tod geht. Mit welchen Fragen kommen die Menschen zu Ihnen?

Derzeit kommt das Thema meistens auf, wenn etwa im Familienkreis jemand schwer krank ist. Bei einigen ist Organspende eine religiöse Frage. Am weitesten verbreitet aber ist die Sorge, dass man auf der Intensivstation vorzeitig aufgegeben wird, wenn man seine Einwilligung zur Organspende gegeben hat.

„Wir Hausärzte sind die Mediziner, zu denen die Menschen Vertrauen haben“: Dr. Henning Domurath, Vorstand des Hausärzteverbands Hannover. Quelle: Andreas Tamme

Und was antworten Sie den Menschen dann?

Ich habe vor meinem Wechsel in die Allgemeinmedizin als Narkosearzt gearbeitet. Deshalb kenne ich die Situation in den Krankenhäusern. Und ich kann aus diesem Wissen ganz sicher sagen: Diese Sorge ist völlig unbegründet. Es gibt klare Regeln, wann der Hirntod angenommen werden darf, und sehr hohe Hürden dafür. Niemand muss fürchten, dass ihm der Tod vorzeitig bescheinigt wird, weil er Organspender ist.

Beratung bei Hausärzten gut aufgehoben

Viele Ärzte gerade aus der Transplantationsmedizin, etwa in der MHH, hätten einen Bundestagsbeschluss zur Widerspruchslösung bevorzugt, der die Zustimmung zur Organspende sozusagen als gegeben voraussetzt, wenn man nicht widerspricht. Wie ist Ihre persönliche Haltung dazu?

Ich finde es wichtig, dass die Bereitschaft zur Organspende bei uns steigt. Dass hier etwa zehnmal so viele Menschen auf Organe warten, wie zur Verfügung stehen, ist eines so hoch entwickelten Landes wie Deutschland unwürdig. Ich persönlich glaube aber nicht, dass es mit der Widerspruchslösung mehr Organspender geben würde. Eine vergleichende Studie unter 35 Ländern hat jüngst gezeigt, dass die Widerspruchslösung nicht signifikant mehr Organspenden erzielt als die Lösung, die wir jetzt in Deutschland bekommen. Ich glaube sogar, dass die Widerspruchslösung bei einigen Patienten zu einer Gegenreaktion hätte führen können: Bevor mit mir etwas passiert, wozu ich mich nicht entschieden habe, widerspreche ich erst mal.

Das heißt: Sie finden die jetzt vom Bundestag beschlossene Regelung im Grunde gut?

Ja. Wir Hausärzte sind die Mediziner, zu denen die Menschen Vertrauen haben, deshalb ist bei uns solch eine Beratung gut aufgehoben. Allerdings müssen jetzt die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Erstens brauchen wir in den Kliniken die personellen und materiellen Voraussetzungen, damit dort Transplantationen in größerem Umfang überhaupt möglich sind. Und zweitens muss auch für uns Hausärzte Klarheit geschaffen werden.

Inwiefern?

Das sind ja keine Zwei-Minuten-Gespräche, die wir künftig regelmäßig führen sollen. Wenn man sein Gegenüber ernst nimmt, wird das 20 bis 30 Minuten dauern. Diese Zeit müssen wir erstens in den Praxisalltag integrieren können, und zweitens muss so etwas auch honoriert werden. Möglicherweise werden wir die Gespräche in die Gesundheitschecks integrieren. Aber das sind Fragen, die jetzt geklärt werden müssen.

Zur Person Dr. Henning Domurath (44) ist Vorstandsmitglied im Hausärzteverband Hannover. Der Allgemeinmediziner und Anästhesist ist Partner in einer Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin in Neustadt am Rübenberge, die zugleich Akademische Lehrpraxis der Medizinischen Hochschule Hannover ist.

Am Donnerstag hat der Bundestag nach langem Ringen entschieden, die Organspende nicht zum Normalfall zu machen, der aktiv widersprochen werden muss, wenn man sie nicht wünscht. Stattdessen wurde zur „Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende“ beschlossen, dass alle Bürger regelmäßig mit dem Thema konfrontiert werden sollen – zum Beispiel, wenn sie ihre Ausweise verlängern. Die Beratung aber soll vor allem von Hausärzten vorgenommen werden, möglichst alle zwei Jahre in einem Gespräch. Parallel dazu ist ein Register geplant, das aber wohl erst 2022 starten soll. Mehr dazu hier.

