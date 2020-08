Neustadt

Mit Jan Jakob kommt eine weitere Perle an der Kette der Sänger und Songschreiber in den Kultursommer der Region: Der vielseitige Hannoveraner ist am Sonntag, 23. August, ab 20 Uhr zu Gast auf der Open-Air-Bühne im Amtsgarten am Schloß Landestrost.

Jan Jakob ist ein Typ. Ein fast schelmisches Lächeln auf den Lippen, den Traum von der großen Amerikatour im Kopf, den christlichen Glauben im Herzen und ganz unübersehbar viele Rhythmen im Fuß, wenn er auf die Bühne geht. Er kann Soul und ein klein wenig Jazz, er kann Folk und Pop, Indie und Americana – und am besten überhaupt kann er Jan Jakob. In den meisten Fällen wird er schlicht als Liedermacher angekündigt, neudeutsch Songwriter. Aber das trifft es nicht vollständig, denn das Texten liegt ihm weniger als das Komponieren, sagt er im Interview mit seinen Fans.

Entspannend soll es sein, sagt der Freund chilliger Stunden im Kreis der Freunde. Und genau so kommt seine Musik daher – einfach, ehrlich und doch immer mit mindestens einer unerwarteten Kurve. Er selbst hat die Hände an einer seiner Gitarren, wenn er singt. Er wird begleitet von Karsten Brudy (Flügelhorn, Pedalsteel-Guitar, E-Gitarre), Janik Hüsch (Percussion) und Moritz Brümmer (Cello und Bass). Zusammen lassen sie raus, „was sowieso raus will“, schreibt Jakob.

Songs ohne Umschweife

Seine Songs erzählen vom Reisen, von Langeweile und Verliebtsein. Manchmal auch sehr direkt von Gott und was dieser Gott mit Leben und Tod zu schaffen haben könnte. Seine Texte entstehen angeblich grundsätzlich im Zug, weil er es liebt, die Welt an sich vorbeiziehen und sich inspirieren zu lassen. Jakob ist meist sehr direkt, ohne Umschweife, aber immer kreativ und unaufdringlich. So begeistert er sein Publikum vor allem live. Vielleicht helfen ihm dabei seine 20 Semester Musik-Lehramt, denn er schafft es mit einer Leichtigkeit, das Beste aus seinen Mitmusikern herauszuholen und einen überzeugenden Livesound zu kreieren. „Eines ist sicher“, steht auf seiner Internetseite, „wenn Jan Jakob auftritt, geht das nicht spurlos an seinem Publikum vorbei.“

Platzzahl ist erhöht auf 180

Termin: Sonntag, 23. August, 20 Uhr, Open-Air-Bühne im Amtsgarten Schloss Landestrost, 31535 Neustadt. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt 10 Euro. Karten für alle Termine des Kultursommers gibt es ausschließlich im Vorverkauf in den HAZ/NP-Ticketshops und anderen bekannten Vorverkaufsstellen, online zuzüglich Gebühr nur auf https://kultur-rh.reservix.de. Eine Abendkasse gibt es nicht. Das Team Kultur der Region Hannover hat die Sitzplatzzahl von 124 auf 180 erhöht.

Von Markus Holz