Jazz und Weltmusik stehen für Freitag, 24. Juli, ab 20 Uhr auf dem Programm der Reihe Kultursommer der Region Hannover. Die hannoversche Formation Møa spielt eigene Kompositionen sowie Interpretationen bekannter und weniger bekannter Stücke. Das Spannende an diesem Abend: Was auf Notenblättern steht, ist immer nur der Anfang. Was daraus folgt, wissen selbst die Künstler nicht.

Komponiertes ist bei Møa immer nur der gemeinsame Ausgangspunkt für ausgedehnte Klangexpeditionen. Und wie es sich für eine Expedition gehört, geht es an diesem Abend darum, sich auf Unbekanntes einzulassen, etwas zu entdecken oder einen weißen Fleck in der musikalischen Landkarte zu füllen. Expeditionsleiter sind die Sängerin Maischa Perdelwitz, Max Hobohm (Klavier), Johannes Keller (Bass) und Matthias Meyer (Schlagzeug).

Niemand weiß, wie das endet

Møa steht für einen behutsamen Umgang mit den Klanggewohnheiten des Publikums. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Musiker ein eingängiges Thema am Anfang auch eingängig ausklingen lassen. Es kann durchaus ein brachialer Klangsturm entstehen – niemand weiß das vorher. „Wir entwickeln aus der Stimmung heraus eine Improvisation. Und wir nehmen uns die Freiheit, in alle möglichen Richtungen abzudriften, rockig oder auch mal Free Jazz“, sagt Hobohm.

So lässt das Quartett farbenprächtige Klangbilder entstehen mit pulsierendem Groove, der die Energie und Leidenschaft der Musik widerspiegelt und den Zuhörer auf eine Reise mit überraschendem Ausgang mitnimmt. Dabei geht kein Bandmitglied einem Risiko aus dem Weg, selbst wenn es bedeuten könnte, dass ihn das Ergebnis am Ende enttäuscht. Hingabe und Mut zum Risiko sind also das Leitmotiv von Møas musikalischen Erzählstücken, von jedem einzelnen Musiker individuell geprägt. Allen voran Perdelwitz mit ihrer markanten Stimme. Møa wurde 2016 in Hannover gegründet.

Der Kultursommer bis Ende Juli

Die nächsten Termine in der Reihe Kultursommer sind: Solo Duo feat. Syriab Ensemble, arabische Musik am Sonnabend, 18. Juli, 20 Uhr; Tinatin, Soul, Jazz und Pop, Sonnabend, 25. Juli ab 20 Uhr; Noam Bar und Band am Freitag, 31. Juli, ab 20 Uhr.

90-Minuten-Konzerte ohne Pause

Alle Konzerte im Kultursommer finden im Amtsgarten am Schloss Landestrost in Neustadt statt. Besucher werden gebeten, bei Einlass und Ausgang eine Alltagsmaske zu tragen. Es gilt die Abstandsregel von 1,50 Metern. Es gibt im Amtsgarten keinen Ausschank. Getränke dürfen mitgebracht werden. Das Gelände ist barrierefrei. Es gibt keine Pause, die Konzerte dauern etwa 90 Minuten. Eintrittskarten gibt es nur im Vorverkauf. Parkplätze finden sich am Amtsgericht, Ludwig-Enneccerus-Platz 2, oder auf dem Parkplatz an der Straße Zwischen den Brücken. Neustadt ist mit der S-Bahn und dem Regionalzug erreichbar. Der Fußweg vom Bahnhof zum Schloss beträgt zehn bis 15 Minuten.

Tickets und Vorverkauf

Eintrittskarten kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Es gibt sie für alle Veranstaltungen des Kultursommers in regionalen Vorverkaufsstellen. Vorverkaufsgebühren fallen zum Teil zusätzlich an. Der Onlinehandel der Eintrittskarten läuft über www.kultur-rh.reservix.de.

Von Markus Holz