Garbsen

Der nächste Spot im Jazzclub Garbsen wird das Sextett Avenue 15 in Szene setzen. Das junge Ensemble gastiert am Sonnabend, 21. August, im Geschwister-Scholl-Gymnasium an der Ludwigstraße 4 in Berenbostel. Beginn ist 30 Minuten eher als gewohnt – um 19.30 Uhr. Der Einlass beginnt um 18.45 Uhr.

Die Band steht für Crossover im sogenannten Big Apple Style. Die Musik nimmt das unendliche Treiben New Yorks und seiner Kulturen auf und integriert Einflüsse in den eigenen Stil. Die Jazzer von Avenue 15 sind Niklas Perger (Schlagzeug und Komposition), Hendrik Theis am Jazzpiano und Keyboard, Baptist Piest (Jazzpiano), Domenic Eggers (Saxofon, Bassklarinette), Niclas Bergmann am Bass und Marvin Zimmermann (Trompete/Flügelhorn).

Mal eingängig, mal anspruchsvoll: So klingt Avenue 15

Die 2016 gegründete Band aus dem Umfeld der Musikhochschule Hannover spielt eine vielfältige, zeitgenössische Mixtur aus Jazz, Groove, Latin und Urban. Avenue 15 ernten immer wieder den Respekt der Jazz-Community in Hannover, weil es den Musikern gelungen ist, ihren eigenen, unverwechselbaren Sound aus unterschiedlichen Einflüssen zu schaffen. „Mal eingängig, mal anspruchsvoll, stetig in Bewegung, pendelnd zwischen jazzverwandten Klängen und ‚urban city grooves’: So könnte man die Reise beschreiben, auf die die jungen Musiker ihre Zuhörer mitnehmen“, schreibt der Jazzclub-Vorsitzende Bodo Schmidt.

Es folgen „soul control“ und die Swing Night

Karten kosten 17 Euro, Clubmitglieder zahlen 14, Schüler und Studenten 7 Euro. Reservierungen sind möglich unter Telefon (0177) 9601273, im Internet auf www.jazzclub-garbsen.de und, so weit verfügbar, an der Abendkasse. Bei dem Konzert im GSG, Ludwigstraße 4, gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Ein Ausblick auf die nächsten beiden Konzerte: Am Sonnabend, 28. August, gastiert die Formation Soul Control im Jazzclub. Mit von der Partie ist Felix Maier, Leader der Big Band Berenbostel. Am Sonnabend, 11. September, bestreitet eben diese Big Band die Swing Night Garbsen.

Von Markus Holz