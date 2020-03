Neustadt

Das ursprünglich für den 20. März angesetzte Konzert des israelischen Trompeters Itamar Borochov im Schloss Landestrost wird auf Donnerstag, 26. März, 20 Uhr, verlegt. Die Agentur des Künstlers hatte den Termin versehentlich doppelt vergeben.

Borochov gilt als aufgehender Stern am Himmel der Trompetenkünstler. Er ist gebürtiger Israeli, stammt aus Jaffa und lebt seit 2006 im kulturellen Schmelztiegel New York. Beide Lebensmittelpunkte haben Eingang in seine Musik gefunden. Borochov lässt westliche Klänge verschmelzen mit musikalischen Elementen aus dem Nahen Osten und präsentiert seinem Publikum einen höchst eigenen Jazzstil.

Bruder Avri spielt den Bass

In seiner Heimat hat Borochov die Einflüsse arabischen und afrikanischen Musizierens gewissermaßen mit der Muttermilch aufgesogen. In Amerika erweiterte er seinen musikalischen Horizont in Richtung Jazz. Spätestens nach dem Besuch der New School for Jazz and Contemporary Music war für ihn klar, dass seine in der israelischen Heimat gewonnene musikalische Orientierung am besten im Jazz zum Ausdruck kommt.

Das Debütalbum „Outset“ erschien 2014. Es wurde in die „ New York City Jazz Record’s Best of 2014 List“ aufgenommen. Sein zweites Album „Boomerang“ kam 2016 heraus.

Der Trompeter kommt nicht allein. Er wird im Konzert „Blue Nights“ musikalisch begleitet von seinem Bruder Avri Borochov am Bass, Michael King am Piano und Jay Sawyer am Schlagzeug.

Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 13 Euro. Die Karten für den 20. März behalten ihre Gültigkeit oder können an den jeweils genutzten Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Karten für die Veranstaltungen der Reihe Kultur im Schloss sind in den Geschäftsstellen von HAZ/NP in Neustadt, Am Wallhof 1, und Wunstorf, Mittelstraße 5, an weiteren bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet auf www.reservix.de und nach einer E-Mail an kultur@region-hannover.de erhältlich. Der Vorverkauf im Schloss, Schlossstraße 1, Telefon (0511) 61625200, ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Von Markus Holz