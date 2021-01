Neustadt

„Nichts geht mehr? Bei uns schon!“: Das Team der Jugendpflege Neustadt will auch im Corona-Lockdown ein Angebot machen, um mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kontakt zu bleiben. Zwar müsse das beliebte Angebot „Offene Tür“ fürs Erste pausieren, doch zumindest für Kleingruppen mit vorheriger Anmeldung soll das Haus am Großen Weg 3 ab Montag, 18. Januar, wieder öffnen. Bereits vor der Winterpause hat die Jugendpflege Kleingruppen gebildet, um Stammgästen Treffen zu ermöglichen.

Die „Offene Tür“ steht für ein niedrigschwelliges Angebot für junge Leute von sechs bis 27 Jahren. Unter normalen Umständen können sie zu den gewohnten Öffnungszeiten alle Angebote der Stadtjugendpflege ohne Anmeldungen und in der Regel kostenfrei in Anspruch nehmen. „Tischkicker, Billard, Longboard fahren, Kreativ- und Kochangebote fallen aber leider erst einmal weg“, sagt Leiter Stefan Dahlke.

Einige junge Leute können schon ab Montag wieder das Jugendhaus besuchen. Jugendpflege-Chef Stefan Dahlke heißt sie willkommen. Quelle: Kathrin Götze

Bei Smartphone-Rallyes die Stadt entdecken

Bereits zu Beginn der Pandemie habe sich das Team Gedanken zu digitalen und alternativen Angeboten gemacht. Daraus entstanden ist beispielsweise die Actionbound-Rallye „Action trotz Corona“ Teil 1 und 2. Ein dritter Teil mit einem Storytelling, also einer zusammenhängenden Geschichte über Neustadt, ist bereits in Arbeit. Diverse Bastel- und Nachmachaktionen sind überdies auf dem Instagram-Account der Jugendpflege zu finden.

Startpunkt der „Action trotz Corona“-Rallyes ist das Jugendhaus am Großen Weg. Jule Reichert zeigt, wie man die QR-Codes an der Eingangstür mit dem Smartphone einscannt. Quelle: Kathrin Götze

Virtueller Jugendraum bei Discord

Über die Kommunikationsplattform Discord werde in naher Zukunft ein digitaler und teils pädagogisch betreuter Jugendraum entstehen. Discord kann als Anwendung am PC oder auf dem Handy als App genutzt werden. Beide Varianten sind kostenfrei. Gemeinsam mit Freunden hat man hier die Möglichkeit, sich im geschützten Rahmen zu treffen und auszutauschen. Angedacht ist es auch, dass der Discord-Server der Stadtjugendpflege ebenfalls für Gruppenspiele wie beispielsweise Among us, Skribbl.io, Stadt-Land-Fluss oder Minetest genutzt werden kann. Die Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger wollen so eine Möglichkeit schaffen, dass viele Kinder und Jugendliche aus dem Neustädter Land wenigstens online in Kontakt treten können.

„Gerade in der jetzigen Situation ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, Probleme jeglicher Art anzusprechen oder einfach mal nur eine Runde mit Freunden zu zocken“, erklärt Dahlke.

Tauschbörse für Gesellschaftsspiele

Für all diejenigen, für die das Ganze zu digital und nicht greifbar ist, bietet die Stadtjugendpflege noch eine weitere analoge Alternative an, nämlich eine kontaktlose Tauschbörse für Gesellschaftsspiele, die in den Einkaufsmärkten nicht immer leicht zu bekommen sind und außerdem kostspielig sein können. Die Börse befindet sich im Jugendhaus, Großer Weg 3. Das Prinzip ist einfach: Gesellschaftsspiele, die nicht mehr gespielt werden, können – sofern diese intakt und vollständig sind – gegen andere Spiele aus dem Bestand der Jugendpflege getauscht werden. Zu den Öffnungszeiten können Interessierte im Jugendhaus vorbeikommen, Spiele abgeben und neue mitnehmen.

Für Fragen zu den Angeboten stehen die Mitarbeitenden der Jugendpflege telefonisch unter (05032) 84512 oder per E-Mail unter jugendpflege@neustadt-a-rbge.de zur Verfügung. Die Jugendpflege ist auch auf Instagram unter www.instagram.com/jugendhausneustadt erreichbar.

Von Kathrin Götze