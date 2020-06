Neustadt

Das nächste Stadtzeltlager der Kinder- und Jugendfeuerwehren soll 2021 in Borstel starten. „Die Entscheidung für den nächsten Austragungsort ist bei der ersten virtuellen Sitzung des Stadtjugend- und Kinderfeuerwehrausschusses gefallen“, sagt Pressesprecherin Vanessa May. Das sei eine völlig neue Erfahrung für die Mitglieder des Gremiums gewesen. Rund 60 von ihnen nahmen an der Konferenz teil, per Computer, Tablet oder Handy. „Wir konnten die aktuellen Themen gut miteinander besprechen“, sagt May. Stadtjugendwart Christian Schwertner übernahm die Moderation. Er war auch für die Leitung der Wahl zuständig.

Wahl bleibt spannend bis zum Schluss

Bei dieser lieferten sich die Ortschaften Laderholz und Borstel ein Kopf-an-Kopf-Rennen als Bewerber um den Austragungsort. 45 stimmberechtigte Mitglieder wählten mit einer speziellen Funktion ihren Favoriten. Schließlich setzte sich Borstel knapp durch und gewann mit 23 zu 22 Zählern. „Die Stimmen wurden nacheinander abgegeben. Nur der Moderator konnte verfolgen, wie der aktuelle Stand war. Das machte die Wahl umso spannender für alle“, sagt May. „Wir freuen uns, dass so gut wie alle Kinder- und Jugendfeuerwehren vertreten waren und wir uns auf diese Weise zumindest mal wieder hören konnten.“

Von Mirko Bartels