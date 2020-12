Neustadt

Die Digitalisierung geht voran, auch an Neustadts Schulen. Mit dem Projekt „Mensch-Roboter-Kollaboration – Robonatives“ wollen Gymnasium und KGS einen guten Schritt nach vorne schaffen und sich eigene Technologielabore einrichten. Die landesweite Initiative N-21 stellt dafür nach ihrem „Masterplan Digitalisierung“ Fördergeld zur Verfügung.

Bisher gibt es zwar Robotik-Arbeitsgemeinschaften an beiden Schulen, doch die bauen ihre Maschinen bisher vor allem aus Lego. In den Kooperationsprogrammen zur Berufsvorbereitung mit den Berufsbildenden Schulen (BBS) haben etliche Schüler auch schon Kontakt mit der sogenannten Smart Factory gehabt. Das ist eine Fertigungsstraße mit Roboterarmen, an der auch komplexere Abläufe programmiert werden können. „Da finden wir gute Anknüpfungspunkte für den eigenen Informatikunterricht“, sagt Reinhard Sell, Leiter des Gymnasiums. Die Fachlehrer hätten eine Reihe von Geräten zusammengestellt, mit der die Schüler das Gelernte weiter vertiefen können.

Roboter begleiten Schüler durch die Jahrgänge

Ein zentrales Technologielabor schwebt auch dem Team um Benjamin Giebel an der KGS vor. Der Fachbereichsleiter für Mathematik und Informatik hat mit den Kollegen das pädagogische Konzept erarbeitet, nach dem die unterschiedlichen Jahrgänge an der Schule an die Thematik herangeführt werden können. So könnten Fünft- und Sechstklässler erproben, wie man den Robotern Bewegungen durch händische Führung beibringt und Programmierbefehle blockweise aneinander fügt. In der Oberstufe sind sie dann soweit, selbst Befehle in den Programmiersprachen zu formulieren.

Schüler der BBS arbeiten mit chinesischen Gästen zusammen an der Roboterstraße: Mengmei Lu ( von links), Arne Hildebrand und Karl Patrick Rädel-Jensen beim Programmieren. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

Maximal kann eine Schule bis zu 50.000 Euro Fördergeld bekommen, die Stadt müsste dann einen Eigenanteil von 10 Prozent übernehmen. Im jüngsten Schulausschuss zeigten sich die Politiker angetan von der Idee. „Das ist eine gute Gelegenheit, die Schulen auf einen neuen Stand zu bringen“, sagte der Vorsitzende Stefan Porscha ( CDU). Auf diese Weise könnte die Stadt bestenfalls für 10.000 Euro eigene Investition Ausstattung im Wert von 100.000 Euro bekommen.

Chancen auf Fördergeld stehen nicht schlecht

Die Landesinitiative N-21 ist ein Zusammenschluss aus Landesregierung, kommunalen Spitzen und Wirtschaftsunternehmen, die bereits seit 2000 die Vermittlung von Medienkompetenz an Niedersachsens Schulen zum Ziel hat. Das Projekt „Mensch-Roboter-Kollaboration – Robonatives“ gehört zum Masterplan Digitalisierung der Initiative. Es fördert die Einrichtung von Technologielaboren mit Leichtbau-Robotern an bis zu 50 Schulen. Offenbar stehen die Chancen für die Neustädter Schulen nicht schlecht: Nachdem zunächst nur 25 Anträge eingingen, hatten die Initiatoren die Antragsfrist noch einmal bis zum 11. Dezember verlängert. Die Stadt hat die Anträge bereits losgeschickt, reicht die Nachricht zur Finanzierung nach, wenn der Rat im Januar entschieden hat.

Von Kathrin Götze