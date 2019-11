Weil es in ihrem Keller raucht, hat eine Frau am Montag den Notruf gewählt. Die alarmierte Feuerwehr konnte zunächst nicht feststellen, woher der Rauch kam – Ursache war eine sogenannte Kanalvernebelung.

Eine so genannte Kanalvernebelung hat am Montag in Neustadt die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Quelle: Mirko Bartels