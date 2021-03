Neustadt

Eine Spendenaktion zugunsten der Neustädter Tafel veranstaltet der Rotary Club am Sonnabend, 27. März, vor dem Famila-Markt in Neustadt am Rudolf-Diesel-Ring. Von 9 bis 15 Uhr stehen Clubmitglieder in gelben Westen vor dem Supermarkt und bitten Kunden darum, beim Wochenendeinkauf jeweils einen selbst gewählten Artikel mehr in ihren Einkaufswagen zu legen. Die auf diese Weise gesammelten Waren übergibt der Rotary Club noch am Nachmittag an die örtliche Tafel.

„Eine gute Tat im Vorbeigehen“

„Praktisch im Vorbeigehen kann so jeder Wochenendeinkauf zu einer guten Tat werden“, sagen Patrick Otto und Stefanie Lohmeyer vom Organisatorenteam. „Eine kleine Geste mit einer großen Wirkung. Helfen kann hier wirklich einfach sein.“ Beide hoffen auf zahlreiche Unterstüter.

Bereits 2020 hatten die Rotarier zur „Kauf eins mehr“ Aktion in Neustadt aufgerufen. Die Initiatoren waren überwältigt von der Hilfsbereitschaft: Dutzende große Kisten voller Lebensmittel und Bedarfsgegenständen des täglichen Lebens waren zusammengekommen. „Viele von der Pandemie besonders Betroffene konnten damit unterstützt werden“, berichten die Organisatoren.

Von Mario Moers