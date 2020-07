Hagen

Eine geordnete Vermögenslage und eine solide Entwicklung einerseits, Filialschließungen, die Abgabe des Warengeschäfts und eine ungewisse Wirtschaftslage andererseits: In sehr durchwachsener Stimmung gingen die Mitglieder der Raiffeisen-Volksbank Neustadt eG die Generalversammlung am Mittwochabend an. Das Coronavirus war beherrschendes Thema des Abends, sowohl inhaltlich als auch in der Form der Veranstaltung.

Bankvorstand Frank Hahn stellt die Jahresbilanz vor. Quelle: Kathrin Götze

Trotz eines anständig angeschlossenen Geschäftsjahres 2019 mit einem Jahresüberschuss von 310.000 Euro kann die Bank ihren 1783 Mitgliedern in diesem Jahr keine Dividende auszahlen. Die Bankenaufsicht greift ein: „Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen aktuell keine Dividenden an die Anteilseigner, also bei einer Genossenschaft an die Mitglieder, ausgeschüttet werden“, verkündete Vorstand Frank Hahn bedauernd.

BaFin verbietet Zahlung von Dividenden

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin), Europäische Zentralbank und Europäische Finanzaufsicht seien sich einig, dass bis Oktober 2020 keine Dividende ausgeschüttet werden sollen, berichtete er. Und auch der Genossenschaftsverband habe die Zahlung abgelehnt. Das tue ihm leid, besonders da sich die Neustädter Bank im Jubiläumsjahr befindet, sagte Hahn. Man werde das vergangene Jahr aber bei der Ausschüttung im nächsten Jahr im Blick behalten, versprach Hahn den Anteilseignern.

Kritik an Abgabe des Warengeschäfts

Die 111 anwesenden Mitglieder nahmen die Filialschließungen in Eilvese, Schneeren und Neustadt kommentarlos hin, über die viele Kunden in den betroffenen Dörfern empört sind. Kritischer kamen sie auf den Übergang des Warengeschäfts an die Agravis Niedersachsen Süd GmbH zu sprechen. Ob bei der Aufgabe eines Geschäftsbereichs nicht die Generalversammlung hätte beteiligt werden müssen, fragte einer der Genossenschafter. Hahn antwortete, man habe sich intensiv mit den Juristen des Genossenschaftsverbands beraten. Das Warengeschäft sei nicht verkauft, sondern lediglich verpachtet worden, betonte er. Alle Anlagen bleiben im Besitz der Bank.

Erträge gingen zuletzt stark zurück

Rainer Widdel ist Geschäftsführer der Agravis Niedersachsen-Süd mbH Quelle: Kathrin Götze

Warum das so ist, erläuterte Agravis-Niedersachsen-Süd-Geschäftsführer Rainer Widdel: Die Muttergesellschaft Agravis Raiffeisen AG hat sich erst kürzlich mit dem Bundeskartellamt geeinigt, das gegen ein Bußgeld von 43,7 Millionen Euro auf ein Gerichtsverfahren wegen Verdachts auf Preisabsprachen beim Handel mit Pflanzenschutzmitteln verzichtet hat. Um weiteren Ärger zu vermeiden, habe man die Verpachtung als einzige Lösung gesehen, sagte Widdel. Bankvorstand Markus Heumann hatte berichtet, dass die Handelserträge im Warengeschäft zuletzt stark zurückgegangen sind. Dazu trügen sinkende Energiepreise ebenso bei wie der schlechte Ernteertrag der vergangenen Trockenheitsjahre.

Bankvorstand Markus Heumann berichtet aus dem Warengeschäft – wohl das letzte Mal, nun ist es verpachtet. Quelle: Kathrin Götze

Hahn: Anlagen in Hagen bleiben in Betrieb

Kritisch äußerte sich Eckhard Trepte, Mitarbeiter des Warengeschäfts: Ihm leuchte nicht ein, warum nach so vielen erfolgreichen Jahren das Geschäft plötzlich als defizitär gelte, sagte er. Trepte ist verärgert, auch weil sein Arbeitsplatz mit dem Betreiberwechsel von seinem Wohnort Hagen nach Wunstorf-Kolenfeld verlegt worden ist. Das betreffe aber nur zwei Stellen in der Verwaltung, versicherte Hahn am Rande der Versammlung. Die Agravis werde die Anlagen in Hagen weiter in Betrieb behalten. Auch Widdel versicherte, die Ansprechpartner der Landwirte für Ware und Energie in Hagen und in Neustadt blieben die gleichen.

Mitarbeiter Eckhard Trepte sieht die Abgabe des Warengeschäfts kritisch. Quelle: Kathrin Götze

Noch tagte die Versammlung auch im Umfeld des Warenhandels: Statt wie sonst an langen Tischen in der Kartoffelhalle Hagen saßen die 111 anwesenden Gesellschafter und 14 Gäste allerdings der Hygienevorschriften wegen auf dem Vorplatz, jeder auf einem Stuhl für sich. Den optischen Rahmen bildeten aufgestapelte Kartoffelkisten. „Eine solche Versammlung hat es im Verbund meines Wissens noch nicht gegeben“, sagte Vorstand Hahn.

Besondere Zeiten: Zur Generalversammlung der Raiffeisen-Volksbank Neustadt hielten die Gäste Abstands- und Hygieneregeln ein. Quelle: Kathrin Götze

Von Kathrin Götze