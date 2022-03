Neustadt

Auf dem Hinweisblatt am Gemeindehaus von Neustadts Liebfrauengemeinde steht am Sonnabend: „Wir sind auf dem Platz hinter der Kirche.“ Mitten in der Stadt stellen Diakoniebeauftragte Janet Breier, Küsterin Petra Handtke und Christine Rinne von der evangelischen Landessynode Tische und Bänke auf, legen Pappe, Stifte, Scheren und unterschiedliche Dekomaterialien bereit.

Die Taube als Symbol des Friedens

Weil die Taube ein Symbol des Friedens ist, greift der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf das Motiv aktuell angesichts des Ukraine-Kriegs auf. Ehrenamtliche und Angestellte arbeiten dabei zusammen. Das Angebot kommt richtig gut an, wie ein Besuch am Sonnabendmittag zeigt. Da sind beispielsweise Muriye (27), Ramazan (17), Yagmur (8), Rozelin (4) Asmin (3) und Elif (1). Die Gruppe sitzt an einem Tisch zusammen und schneidet aus Pappe Tauben aus. Einige der Kinder bemalen die weißen Motive, andere bekleben sie mit Perlen und Federn.

Lotta (9) und Jonna (7) lassen ihre Tauben weiß, aber sie schneiden die Formen in unterschiedlichen Größen aus. Außerdem gibt es Doppeltauben, die sich an den Schnäbeln berühren. Jonna bastelt außerdem eine kleine Babytaube und denkt dabei an die vielen Kindern, denen der Krieg große Angst bereitet, wie sie sagt. Einige Tauben werden auch farbig gestaltet. Die Nationalfarben der Ukraine kommen immer wieder vor. Aber auch Gebete und Gedichte finden ihren Platz auf den papiernen Friedenssymbolen.

Gespräche über Sorgen und Ängste

„Die Resonanz auf unsere Aktion ist toll. Sogar Großeltern kommen mit ihren Enkeln vorbei“, berichtet Breier. Schon nach wenigen Sätzen werde dann klar, wie sehr der Konflikt in der Ukraine alte Kriegserinnerungen wieder ins Bewusstsein rückt, aber auch bei jüngeren Sorgen und Ängste weckt. Die Gestaltung der Friedenssymbole sei ein Weg, etwas „für den Frieden zu tun“, sagt Rinne. Nach einer Stunde hängen die ersten Tauben an der Kirchentür. Weitere sollen das Gemeindehaus schmücken. Aber die meisten werden bei den Kreativen am eigenen Fenster hängen.

Auch in Hagen, Niedernstöcken und Eilvese sowie in einigen Wunstorfer Gemeinden haben Unterstützer die Friedenstaubenaktion des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf angeboten.

Von Patricia Chadde