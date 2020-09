Neustadt

Das Cinema Neustadt zeigt am Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. September, die dänische Tragikomödie „Okay“. Die Vorstellungen beginnen jeweils 19.30 Uhr. Das Programm ist eine Kooperation mit dem Hospizdienst Dasein. In dem Film von Jesper W. Nielsen geht es um die Sozialarbeiterin Nete ( Paprika Steen), die mit beiden Beinen im Leben steht. Mit Willensstärke und Engagement ist sie die Stütze ihres Mannes Kristian und ihrer pubertierenden Tochter Katrine. Alles auf einmal stürzt auf die Familie ein, als der verbitterte Vater mit der Diagnose „sterbenskrank“ in den Haushalt einzieht.

Wegen der aktuellen Vorschriften müssen Plätze vorher reserviert werden. Das ist möglich bis 12 Uhr am Vorstellungstag unter Angabe der Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse auf der Cinema-Webseite: www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder unter Telefon (01 52) 25 70 55 56.

Von Mario Moers