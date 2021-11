Wunstorf/Neustadt

Es sollte ein Symbol für mehr Wahrnehmung sein: Der Visitationsbesuch der Regionalbischöfin Petra Bahr im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf hat am Montag mit einem Gespräch über die Arbeit in der Kindertagesstätten begonnen. Zehn Kitas betreibt der Kirchenkreis selbst, zwei weitere betreiben noch einzelne Kirchengemeinden. „Bei dem Gespräch mit den Leitungen war deshalb gut sichtbar, dass wir ein sehr großer Bereich geworden sind“, sagte die neue pädagogische Leiterin Carmen Jagelski-Meyer in einem anschließenden Pressegespräch. Insgesamt betreuen die Einrichtungen 1155 Kinder.

„Stellenwert nicht hoch genug“

Nach Auffassung der Mitarbeitenden ist der Stellenwert der Kitas in der öffentlichen Wahrnehmung aber noch nicht hoch genug. Und die Corona-Pandemie, die das Schwerpunktthema bei der Visitation ist, habe die bestehenden Probleme verdeutlicht. „Die Mehrzahl der Kinder und ihre Eltern haben unter der Situation sehr gelitten“, sagte Bahr nach dem Austausch. Und an den Kita-Türen mussten gesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden, wer systemrelevant ist und wer nicht.

Der Personalmangel hat schon jetzt dazu geführt, dass Randbetreuungszeiten vielerorts zusammengestrichen werden mussten. Deshalb können auch qualitative Verbesserungen des neuen Kita-Gesetzes gar nicht umgesetzt werden. „Wir reden mittlerweile von einer Kannibalisierung zwischen den einzelnen Kita-Betreibern, um mit Abwerbeversuchen an eigenes Personal zu kommen“, sagte Hagen. Bahr hat aber zumindest den Eindruck bekommen, dass die Kirchenkreis-Kitas zu einer echten Gemeinschaft geworden sind, seit sie vor gut zehn Jahren zusammengeschlossen wurden.

Bestandsaufnahme ist ein Ziel

Der Besuch der Regionalbischöfin soll einer Bestandsaufnahme dienen und dem Nachdenken darüber, wie sich der Kirchenkreis weiterentwickeln sollte. Innerhalb ihrer lutherischen Kirche führt sie Gespräche in der Konferenz der Hauptamtlichen, einer Kirchenkreissynode mit Vertretern der Gemeinden, ehrenamtlichen Predigern und Kirchenmusikern, besucht auch die Evangelische IGS und nimmt an einem Visitationsgottesdienst in der Neustädter Liebfrauenkirche teil. Das Leitthema ist überall, was die Pandemie mit der Kirche gemacht hat. Um auch den Blick von außen auf die Arbeit der eigenen Kirche zu bekommen, spricht sie auch mit den Kommunen, der Ökumenischen Plattform Wunstorf und dem Landvolk.

Nachfolge für Hagen ist zu klären

Ein weiteres Ziel der Visitation, die Bahr für ein vielfältigeres Bild gemeinsam mit einem Expertenteam unternimmt, ergibt sich aus der Tatsache, dass Superintendent Hagen im September nächsten Jahres in den Ruhestand verabschiedet wird. Bei dem Besuch soll sich auch herauskristallisieren, welches Profil seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger haben sollte, nachdem sich die kirchliche Arbeit in den vergangenen Jahren gewandelt hat. Erwartet wird, dass die nächste Superintendentin oder der nächste Superintendent im Sommer 2023 den Dienst aufnimmt, weil das Besetzungsverfahren recht kompliziert ist.

Von Sven Sokoll