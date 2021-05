Wunstorf/Neustadt

Für sie stand das Wohl der Kinder stets im Mittelpunkt: Nach mehr als 40 Jahren Tätigkeit im evangelischen Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf geht Evelyn Brückner in den Ruhestand. Viele Jahre leitete sie die Kindertagesstätte St. Johannes in Wunstorf und prägte die pädagogische Leitung der zehn Kindertagesstätten des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf. Am Dienstag, 25. Mai, wird Evelyn Brückner in einer Andacht in ihren Ruhestand verabschiedet.

Brückner setzt Akzente

In den zehn Kindertagesstätten, die sich in der Trägerschaft des Kirchenkreises befinden, sind rund 155 pädagogische Mitarbeiter tätig. Diese betreuen bis zu 935 Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren. Die seit mehr als zehn Jahren bestehende Kirchenkreisträgerschaft hat der Kirchenkreis mit Evelin Brückner aufgebaut. „Sie hat dabei entscheidende Akzente wie die frühe Entwicklung von Krippenangeboten oder die verlässlichere Betreuung durch Springkräfte bei unbesetzten Stellen gesetzt“, teilt Pastor und Sprecher Marcus Buchholz mit.

Für die Kommunen Neustadt und Wunstorf sei Brückner eine wichtige Gesprächspartnerin gewesen. In der Führungsrunde aller von ihr begleiteten Einrichtungen setzte sie mit Erfolg durch, dass das „Evangelische Gütesiegel der Bundesvereinigung evangelischer Kindertageseinrichtungen“ erworben wird. Bei ihrer gesamten Tätigkeit als pädagogische Leitung kam Evelin Brückner ihr großer Schatz als Leitung der Kita St. Johannes und als langjährige kollegiale Praxisberaterin zugute. Der Kirchenkreis dankt Evelyn Brückner für ihren enormen Einsatz und wünscht ihr für den Ruhestand alles Gute.

Von Anke Lütjens