Neustadt

Notbetrieb in mehreren Kitas und die Befürchtung der Eltern, dass weitere Einschränkungen der Betreuungszeiten folgen: Die Situation in den Neustädter Kindertagesstätten ist offenbar seit einigen Wochen mehr als angespannt. Zuletzt befand sich der Kindergarten in Schneeren für eine Woche im Notbetrieb. Der akute Mangel an Fachkräften und Krankheitsfälle haben dort wie in anderen Kitas zur Folge, dass der Betreuungsschlüssel zumindest vorübergehend nicht eingehalten werden kann. Um den Betrieb dennoch aufrechterhalten zu können, waren die Eltern in Schneeren angehalten, selbst abzuwägen, welche Kinder kommen oder zu Hause bleiben. „Eine hohe Zahl Krankheitsfälle bei den Erziehern und Kindern führt dazu, dass mitunter halbe Belegschaften ausfallen“, bestätigt Stadtsprecherin Nadine Schley die derzeitige Situation.

Eine Folge der Pandemie?

Eine Ursache sei möglicherweise das bundesweit grassierende sogenannte Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV), das Atemwegsinfektionen hervorruft. Kinderarztpraxen in Hannover hatten jüngst einen deutlichen Anstieg der Fälle vermeldet. Verantwortlich für die stärkere Verbreitung in diesem Jahr sind möglicherweise die Corona-Maßnahmen. Durch Maskenpflicht und Kontakteinschränkungen haben auch Kinder zunächst weniger Infekte bekommen und das Immunsystem darum nur unzureichend trainiert. Die für diese Jahreszeit nicht unübliche Erkältungswelle fällt dadurch nun scheinbar schwerer aus.

Dieser Mann soll die Kita-Krise lösen Seit Oktober ist Dirk Sommer neuer Leiter des ebenfalls neuen Fachbereichs Bildung, Familie und Soziales bei der Stadt Neustadt. Damit ist er verantwortlich für die Bereiche Kita, Schule, Soziale Arbeit und Soziales. Zuvor waren die Aufgabenbereiche, trotz ihrer vielen Berührungspunkte, getrennten Fachbereichen zugeordnet. Die Umstrukturierung soll Synergieeffekte schaffen. „Das macht Sinn, wenn wir etwa über die Schulsozialarbeiter reden“, nennt Sommer ein Beispiel. Der 47-jährige ist gelernter Erzieher, im Anschluss studierte er unter anderem Bildungsmanagement. Zuletzt war er Regionalleiter der KiTa-Bremen, dem dort größten Träger für Kindertagesbetreuung. Als besondere Herausforderungen in Neustadt betrachtet Sommer neben den Schulneubauten die Vorbereitung für den kommenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026. In den Bereichen Soziale Arbeit und Soziales sieht er die Erneuerung der Obdachlosenunterkunft Moordorfer Straße und des Jugendhauses als wichtige Themen an. Zum Amtsantritt durfte sich der neue Fachbereichsleiter über zusätzliches Personal freuen. So konnte etwa die lange vakante Leitung des Fachdiensts Kitas neu besetzt werden. Neue Stellen entstanden auch für eine Sachgebietsleitung Pädagogik und eine Fachberatung Sprache.

Bürgermeister Herbst: Zu wenig Personal

„Wir bereiten gerade einen Elternbrief vor, in dem wir über das Vorgehen in Notfällen aufklären. Die Eltern sollen nachvollziehen können, warum wir möglicherweise eine Gruppe schließen“, erklärt Dirk Sommer, neuer Leiter des Fachbereichs Bildung, Familien und Soziales. Bei der Stadt geht man demnach also davon aus, dass weitere Kitas zeitweise in den Notbetrieb wechseln könnten. Die Stadt selbst hat für die 15 von ihr betriebenen Einrichtungen eigentlich einen Springerpool, der im Krankheitsfall aushelfen soll. Doch aktuell sind nur vier der zwölf vorgesehenen Stellen besetzt. „Wir würden sofort acht weitere einstellen, aber der Fachkräftemangel trifft uns hier genauso wie alle anderen Kommunen“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst.

Anreize für Beschäftigte sind nötig

Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben des neuen Fachbereichsleiters, neue Strategien zur Rekrutierung von Fachpersonals zu erarbeiten. „Ich habe aber leider keine Erzieherinnen im Koffer, und ganz umsonst wird das auch nicht zu haben sein“, dämpft Sommer die Hoffnung. Kurzfristig hofft er auf das Abebben der Erkältungswelle. In Neustadt hatte der Rat vor einigen Monaten durchgesetzt, Erzieherinnen und Erziehern, die sich für Neustadt entscheiden, ein Vorrecht bei der Platzvergabe für eigene Kinder einzuräumen. Diese Regelung wird bereits praktiziert. Sommer kann sich darüber hinaus vorstellen, besondere Anreize für die Kita-Fachkräfte durch Aufstiegs- und Weiterbildungsangebote zu schaffen.

Der Fachkräftemangel im Kita-Bereich ist kein Neustädter Phänomen. Der niedersächsische Städtetag geht davon aus, dass bis 2024 etwa 4200 Fachkräfte in den Kindertagesstätten fehlen. Der Plan der Landesregierung, ab 2023 verbindlich nach einem Stufenplan eine zusätzliche dritte Fachkraft in den Kita-Gruppen einzuführen, und der gesetzliche Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 werden den Bedarf weiter steigern.

Von Mario Moers