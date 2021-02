Neustadt

Nach dem Corona-Ausbruch im KRH Klinikum Neustadt befinden sich dort derzeit noch 29 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten in Behandlung. Drei Personen werden intensivmedizinisch betreut. Ein Sprecher des Klinikums teilte auf Anfrage mit, dass es im Verlauf des Ausbruchs auch zu Todesfällen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gekommen ist. Die Region Hannover erteilt jedoch grundsätzlich keine Auskunft, wie viele Menschen bei Ausbruchsereignissen in einzelnen Einrichtungen gestorben sind. Für den gesamten Bereich Neustadt verzeichnet die Statistik seit Beginn der Pandemie aktuell 28 Todesfälle. Ende Januar waren es 20. Allerdings werden in der Statistik nur Todesfälle registriert, bei denen bereits eine offizielle Bescheinigung vorliegt. Eine zeitliche Verzögerung ist hier möglich.

Im Klinikum bleiben weiterhin zwei Stationen, die nicht speziell für die Betreuung von Covid-19-Erkrankten vorgesehen sind, für die Neuaufnahme gesperrt. Auf einer dieser Stationen liegen noch Corona-Patienten, die nach Einschätzung des Klinikums in Kürze entlassen werden können. „Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe dieser Woche die Behandlungen und notwendigen Verlegungen soweit abgeschlossen haben, dass wir in der kommenden Woche in den eingeschränkten Normalbetrieb zurückkehren können“, sagt KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff.

Wenig Fälle an Kitas und Schulen

Weitere nennenswerte Infektionsschwerpunkte gibt es nach Auskunft der Region Hannover in Neustadt derzeit nicht – mit Ausnahme eines Alten- und Pflegeheims mit aktuell zehn Corona-Infizierten. In Kindertagesstätten gibt es derzeit gar keine registrierten Infektionen, an zwei Schulen ist je eine Infektion bekannt. Im Stadtgebiet lag die Zahl der Infizierten in den vergangenen 14 Tagen immer knapp unter 100. Am Freitag, 19. Februar, waren es 95 Fälle.

Von Mario Moers