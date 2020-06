Klinikum Neustadt bietet Fortbildungen per Skype an

Neustadt

Auch in Pandemie-Zeiten will das KRH Klinikum Neustadt seinen Mitarbeitern Fort- und Weiterbildungen anbieten. Dafür nutzen die medizinischen Fachkräfte jetzt die Videochatanwendung Skype. Große Ansammlungen von Personal in einem Raum seien ja aktuell nicht vorstellbar, sagt Klinikumssprecher Bernhard Koch.

Mehr Mitarbeiter können teilnehmen

Die Verwaltung nutzt das Onlinebildtelefon bereits seit Beginn der Pandemie. Dr. Michael Ziegler, Oberarzt in der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, und Martin Dorn, Mitarbeiter des Krankenhausdirektoriums, kamen auf die Idee, auch die Fortbildungen über das Internet laufen zu lassen. Jeden Mittwoch von 8 bis 8.30 Uhr werden derzeit die Onlinefortbildungen angeboten. 30 bis 70 Mitarbeiter aus allen Berufsgruppen der Klinik nehmen daran teil. Bei einigen Veranstaltungen wurden sogar mehr Teilnehmer erreicht, als es der klassische Konferenzbereich zugelassen hätte, berichtet Koch.

Fragen übers Mikrofon oder schriftlich im Chat

Im kleinen Konferenzraum des Klinikums wird jeden Mittwochmorgen eine Konferenzkamera ans Notebook angeschlossen. Sie filmt den Referenten, und über Skype wird dazu eine Präsentation eingespielt. Zur Kontrolle läuft ein Beamer mit und zeigt den Referenten, was die Teilnehmer sehen. Matthias Clever aus der IT unterstützt die Mediziner bei technischen Problemen und Fragen.

Am anderen Ende sitzen zahlreiche Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen und verfolgen den Vortrag. Sie können Fragen an den Referenten über eine Chatfunktion oder übers Mikrofon stellen. Überzeugt von dieser Form der Fortbildung ist auch Dr. Götz Voshage, Chefarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, der das System für die Pflichtfortbildung Strahlenschutz und MRT-Sicherheit als Referent genutzt hat.

Von Kathrin Götze