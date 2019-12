Mariensee

Einen ersten Höhepunkt in der musikalischen Weihnachtssaison haben am Sonntag der Konzertchor der SingAkademie Niedersachsen und die Westfälischen Saxophoniker in der Klosterkirche geboten. Die Stuhlreihen waren voll besetzt, als in der wohltemperierten Kirche die Sänger ihre Aufstellung einnahmen, um das Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach aufzuführen.

Konzert bietet ungewohnte, aber harmonische Klänge

„Öffnen sie sich für den Dialog unterschiedlicher Stile und Klänge“, empfahl Äbtissin Bärbel Görcke zum Konzertbeginn. Das klassische Bach-Werk und die Jazz-Arrangements von Peter Bootz ergaben unerwartete, aber im Gesamtbild harmonische Klänge, die den Besuchern einen frischen Zugang zu Bachs Musik ermöglichten.

Saxophoniker und professionelle Sänger begleiten den Chor

Für die besonderen musikalischen Ausflüge und die sogenannten Jazz-Resonanzen wurde der Chor wurde von den Westfälischen Saxophonikern begleitet und für dieses Konzert von Tonja-Lea Schneider (Sopran), Christiane Heinke (Mezzosopran), Jörn Lindemann (Tenor) und Peter Frank (Bass) als Solisten unterstützt.

Choreographie und Qualität der musikalischen Leistung gehorchten der gleichen Perfektion, wie das sorgfältig zusammengestellte Programmheft, das im Text eine intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Gehörten anbot.

Die SingAkademie Niedersachsen ist ein Projektchor

Die Gesangspädagogin Heidrun und der Dirigent Claus-Ulrich Heinke sind federführend bei der SingAkademie Niedersachsen. Die ist kein Chor im herkömmlichen Sinn. Die Mitwirkenden kommen für Projekte zusammen. Auch aus Neustadt waren und sind immer wieder Musiker dabei. Für die aktuellen Konzerte starteten die Vorbereitungen bereits im Sommer. Geprobt haben die Sänger an vier Wochenenden im Oktober und November, eine Generalprobe gab es Anfang Dezember in Hildesheim.

Kein Parken am Institut?

Besucher die mit Auto anreisten, mussten sich ihre Parkplätze abseits der Kirche suchen. „Das Institut für Nutztiergenetik hatte den Parkplatz am Wochenende gesperrt“, berichtet Görcke. Nach Auskunft des Instituts sollen die Tore auch künftig am Wochenende geschlossen bleiben. Für die Besucher der Kloster-Veranstaltungen würde es in dem Fall deutlich aufwendiger einen Parkplatz zu finden.

Zur Galerie Seit 800 Jahren ist das Kloster Mariensee ein geistlicher Ort für Frauen und lockt mit dem Konzertprojekt der SingAkademie Niedersachsen viele Menschen ins Neustädter Land.

