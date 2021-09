Neustadt

28 bekannte Gesichter, zwölf neue: Neustadts Rats-Wahlergebnis verspricht ein gutes Maß an neuen Impulsen bei einem stabilen Kurs. Die Verluste bei der CDU gleichen die Grünen mit kräftigen Zugewinnen aus. Und auch die UWG verzeichnet ein leichtes Plus. Das heißt, theoretisch könnte die bisherige Mehrheitskooperation der drei Fraktionen auch nach der Wahl weiter bestehen – vorausgesetzt, die neuen Akteure sehen das so wie ihre Vorgänger.

Dass die SPD dazu gewonnen hat, dürfte sie ihrem anhaltenden Fleiß verdanken – und der Tatsache, dass sie auch nach dem Bruch der Zusammenarbeit mit der CDU und dem Weg in die Opposition nicht angefangen hat, sich starrköpfig zu verkämpfen, sondern weiter konstruktiv mitgearbeitet hat. Einige Unwägbarkeiten gibt es noch: Die neue, stärkere FDP muss künftig ohne ihren Lautsprecher Thomas Iseke auskommen. Die Verluste der AfD zeigen, dass Untätigkeit sich jedenfalls nicht auszahlt. Und wo in diesem bunten Rat sich der Vertreter der Basis einordnen wird, bleibt ebenso spannend.

Eine wichtige Entscheidung steht noch aus

Eine Belastungsprobe müssen die Mitglieder des bisherigen Rats noch in der verbleibenden Zeit stemmen: Die Entscheidung über den Grundschulstandort im Norden – ob Helstorf oder Mandelsloh – soll noch die alte Besetzung am 14. Oktober fällen, bevor die neuen Teams dann im November die Arbeit aufnehmen. Kaum vertretbar wäre es, wenn sich nun noch einmal neue Ratsmitglieder in die belastete Materie einarbeiten müssten.

Auch danach gibt es genug zu tun: Die Innenstadt neu ordnen, Digitalisierung in Schulen und Verwaltung voran treiben, bezahlbaren Wohnraum schaffen und die Dörfer bei einer gesunden Entwicklung unterstützen sind nur einige der Aufgaben, die auf den neuen Rat warten. Die bisherige Zusammenarbeit lässt hoffen, dass mit vereinten Kräften eine ganze Menge davon gelingt.

Von Kathrin Götze