Neustadt

In der neuen Wahlperiode wollen sich die Mitglieder der Kernstadt-SPD verstärkt mit dem Verkehr in der Innenstadt beschäftigen. Die Abschaffung höhengleicher Bahnübergänge und ein sicheres Radwegenetz sind die Themen, die die Abteilungsvorsitzende Heidi Sommer dazu nennt. Insbesondere die Schulwege müssten für die Kinder sicherer werden, sagt sie. Um die Knotenpunkte in der Innenstadt zu entlasten, sollte man versuchen, zügig kleine Schritte umzusetzen, sagt Sommer.

Baupolitisch wollen sich die Sozialdemokraten um die Förderung sozialen Wohnraums kümmern und für Mehrgenerationenhäuser sowie alternative Wohnformen für Seniorinnen und Senioren einsetzen. Überdies fordern sie den Neubau eines Jugendhauses und einer Skaterbahn, am besten nebenan. Dafür könne man ein städtisches Grundstück an der Siemensstraße nutzen.

Je neun Kandidaten auf den Listen

Für die Stadtratsliste, die zusammen mit Bordenau und Poggenhagen aufgestellt wird, treten aus der Kernstadt Harald Baumann, Matthias Rabe, Philipp Schröder, Jonathan Krause, Mohamed Khaled, Heidi Sommer, Christian Nacke, Michael Rzok und Joachim Jaschke an.

Für den Ortsrat Neustadt kandidieren Matthias Rabe, Jonathan Krause, Harald Baumann, Mohamed Khaled, Philipp Schröder, Christian Nacke, Joachim Jaschke, Michael Rzok und Klaus-Peter Sommer.

Von Kathrin Götze