Neustadt

Am Kommunalwahl-Sonntag, 12. September, werden Neustadts Rat und die 13 Ortsräte neu zusammengesetzt. Bürgermeister Dominic Herbst und die Stadtverwaltung haben es danach mit einem neuen Rat zu tun – welche Farben hat die neue Mehrheit dann? Hier lesen Sie kompakt zusammengefasst alles Wichtige zur Wahl in Neustadt. Wer unsere ausführliche Berichterstattung nachverfolgen möchte, findet hier alle Artikel zur Wahl.

Was wird am 12. September gewählt?

Am Sonntag, 12. September, ist in Niedersachsen Kommunalwahl. Bürgerinnen und Bürger in Neustadt können an diesem Tag Kreuze für die Zusammensetzung von Rat und den für sie zuständigen Ortsrat machen. Am gleichen Tag werden Regionspräsident und Regionsversammlung gewählt. Sie haben vier Wahlbögen und zehn Stimmen – für Rat, Ortsrat und Regionsversammlung darf jeder Wähler und jede Wählerin je drei Kreuze machen.

Gibt es eine Stichwahl? Sollte bei der Wahl des Regionspräsidenten kein Kandidat die absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent erreichen, gibt es am Sonntag, 26. September, zeitgleich mit der Bundestagswahl eine Stichwahl. Dann fällt die Entscheidung zwischen den beiden Kandidaten, die am 12. September die meisten Stimmen erhalten haben.

Wer kandidiert als Ortsbürgermeister?

Für die 13 Ortsräte im Stadtgebiet (Bevensen, Bordenau, Eilvese, Helstorf, Mandelsloh, Mardorf, Mariensee, Mühlenfelder Land, Neustadt, Otternhagen, Poggenhagen, Schneeren und Suttorf – viele sind für mehrere Dörfer zuständig) haben verschiedene Parteien ihre Spitzenkandidaten benannt. Ortsbürgermeister wird allerdings nicht automatisch, wer am Sonntag die meisten persönlichen Stimmen erhält. Die obersten Repräsentanten der Ortschaften werden in den konstituierenden Sitzungen im November von den Ortsratsmitgliedern gewählt.

Für Bevensen (mit Büren und Laderholz) kandidieren:

SPD: Helmut Öhlerking.

CDU: Hartmut Evers, Nina Hauswald, Henno Hasselbring, Katrin Jordan, Frank Wortmann und Dieter Schwabe.

Einzelvorschlag: Katja Gercke.

Sieben Sitze sind im Ortsrat zu vergeben. Amtsinhaber Hartmut Evers (CDU) stellt sich erneut zur Wahl als Ortsbürgermeister.

Für Bordenau kandidieren:

SPD: Andrea Czernitzki, Kai-Uwe Ullrich, Thomas Maske, Harry Piehl, Dirk Neugebauer, Doris Kartal-Cornehl, Sieglinde Ritgen, Jan-Olaf Evans, Martina Hauck-Gehle und Andreas Alker.

CDU: Thomas Stolte, Winfried Müller, Tanja Reddert, Marcel Malbrich, Nadine Schumann, Meike Büsing und Felix Thiele.

UWG: Silke Dai.

Elf Sitze sind zu vergeben. Als Ortsbürgermeisterkandidaten haben sich Andrea Czernitzky (SPD) und Thomas Stolte (CDU) gemeldet.

In Neustadt gibt es 56 Urnen- und 23 Briefwahlbezirke (Symbolbild). Quelle: Julian Stratenschulte

Für Eilvese kandidieren:

SPD: Christina Schlicker, Matthias Schmedes, Sabine Langer, Maximilian Schlicker, Vanessa Walter, Heinrich Hoffmeyer, Anne Doillon und Axel Reinhardt.

CDU: Michael Homann, Barbara Schumann, Philipp Warlis, Torsten Dannenberg, Sebastian Streich, Matthias Ganske, Friedrich Dannenbring und Daniel Magers.

Grüne: Simon Kort.

Neun Sitze sind zu vergeben. Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker (SPD) will ihr Amt gegen Mitbewerber Michael Homann (CDU) verteidigen.

Für Helstorf (mit Luttmersen, Esperke, Warmeloh und Vesbeck) kandidieren:

SPD: Hans-Peter Matthies, Andreas Pagel, Jan-Niklas Matthies und Marvin Ahlers.

CDU: Silvia Luft, Jens Lüers, Ulrich Rabe, Dr. Romy Neumeister, Stephan Holubarsch, Arndt Heinemann, Jens Utecht, Patrick Scharp und Markus Knop.

FDP: Ute Betram-Kühn.

Es gibt elf Sitze, gegen Ortsbürgermeisterin Silvia Luft (CDU) treten Hans-Peter Matthies (SPD) und Ute Bertram-Kühn (FDP) an.

Für Mandelsloh (mit Amedorf, Brase, Dinstorf, Evensen, Lutter, Niedernstöcken, Stöckendrebber und Welze) kandidieren:

SPD: Heike Stünkel-Rabe, Matthias Rabe, Cornelia Adamiec, Norman Kühn, Annegret Messerschmidt, Gianni Hilliger, Renate Peranovic, Luca Dierks, Sigrid Wendorff, Justin Schreiber und Wiebke Osigus.

CDU: Tillmann Zietz, Stefanie Kuhlmann, Fabian Billerbeck, Keno Höhne, Marc Struckmann, Sven Wegener, Heinz-Jürgen Heinemann, Henning Tilch und Werner Ristenpart.

FDP: Jan Lossie.

Die Basis: Friedrich Bohm.

UWG: Günter Hahn, Fritz-Helmut Heinemann, Antje Bergmann, Heike Biere, Hendrik Fuhrwerk, Christoph Lietzau, Katrin Störmer und Natascha Nölting.

Elf Sitze sind zu vergeben. Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG) verteidigt sein Amt gegen Heike Stünkel-Rabe (SPD) und Tillmann Zietz (CDU)

Für Mardorf kandidieren:

SPD: Josef Ehlert, Gerhard Fischer, Frerk Grüßing, Jens Tahn und Michael Grau.

CDU: Hubert Paschke, Merle Struckmann, Björn Niemeyer, Friedrich Dankenbring, Tanja Griethe, Andreas Brinkmann, Daniel Mroch, Ute Badstübner, Edgar Rohde und Stuart Orme.

FDP: Bettina Nehmer.

UWG: Sebastian Rabe und Herwig Dannenbrink.

Neun Sitze sind zu vergeben. Gegen Ortsbürgermeister Hubert Paschke (CDU) stellt sich Josef Ehlert (SPD) zur Wahl.

Für den Ortsrat Mariensee (mit Empede, Himmelreich und Wulfelade) kandidieren:

CDU: Dr. Ulrich Baulain, Corinna Pahl-Seegers, Friedhelm Klingemann, Jan Röhrbein, Katharina Vehrenkamp, Torsten Lühring, Nils Vehrenkamp und Albert Meyer.

Grüne: Sandra Häntsch-Marx und Holger Marx.

FDP: Stephan Aust und Finja Aust.

Die Basis: Frank Pottberg.

Neun Sitze sind zu vergeben, Ortsbürgermeister Ulrich Baulain (CDU) ist bislang der einzige Kandidat, der das Amt beansprucht.

Eine Arbeitsgruppe stellt ihre Wünsche an die Dorferneuerung in Wulfelade vor – das Thema wird die Ortsräte Bevensen und Mariensee in der Wahlperiode beschäftigen. Quelle: Beate Ney-Janßen

Für das Mühlenfelder Land (Borstel, Dudensen, Hagen und Nöpke) kandidieren:

SPD: Heinz-Günter Jaster, Rebecca Schamber, Hans-Otto Weidemann, Markus Fradziak, Christian Schwertner, Manfred Oelkers, Cinja Krutzky, Benjamin Krutzky und Clemens Scharnhorst.

CDU: Frank Hahn, Falko Wolf, Marco Niemeyer, Benjamin Hoppe, Iris Habermann-Rasch, Sven Behrmann, Thorsten Geisler, Henrik Niemeyer, Jördis Willbrandt, Oliver Neugebauer, Christina Schönewolf, Roman Rose und Holger Rabe.

UWG: Magdalena Itrich und Silke Ostermann.

Elf Sitze sind zu vergeben. Gegen Amtsinhaber Heinz-Günter Jaster (SPD) stellt sich Frank Hahn (CDU) zur Ortsbürgermeisterwahl.

Für Neustadts Kernstadt-Ortsrat kandidieren:

SPD: Matthias Rabe, Jonathan Krause, Harald Baumann, Mohamed Khaled, Philipp Schröder, Christian Nacke, Joachim Jaschke, Michael Rzok und Klaus-Peter Sommer.

CDU: Melanie Stoy, Heinz-Jürgen Richter, Pascal Brosowski, Hergen-Herbert Scheve, Dietmar Fienemann, Hartmut Wagner, Daniel Görnig, Andreas Kempa, Reinhard Sänger, Dr. Peter Gerhold und Jürgen Schart.

Grüne: Marie Zoey Wolters, Jasmina Cortese, Anja Sternbeck, Hera-Johanna Nielsen und Vanessa Kretschmer.

AfD: Volker vom Hofe und Rene Kühn.

FDP: Thomas Iseke, Edward-Philipp Pieper, Sebastian Bigalke und Marvin Mertz.

UWG: Willi Ostermann, Dr. Harald Wachsmuth, Moritz Plinke, Margrat Fiene, Marco Lange, Anja Fabritz, Peter Hake, Jürgen Stach, Bernd Cramm und Rolf Hesselbach.

15 Sitze sind zu vergeben. Ortsbürgermeisterin Melanie Stoy (CDU) will ihr Amt verteidigen gegen Matthias Rabe (SPD) und Willi Ostermann (UWG).

Für den Ortsrat Otternhagen (mit Basse, Averhoy, Metel, Scharnhorst und Scharrel) kandidieren:

SPD: Hans-Dieter Jaehnke, Tanja Weber, Gustav Adolf Duensing, Thomas Meyer und Michaela Stump.

CDU: Christine Nothbaum, Marc Seegers, Lucas Homann, Toralf Ramm, Fabian Wegner, Julia Dörrie, Annika Gehle, Steve Dorn, Wilfried Schneider und Dietrich Rust.

Grüne: Gert-Jürgen Gerisch und Sven Fachmann.

FDP: Stefan Birkner.

UWG: Ingo Stöver und Uwe Münkel.

13 Sitze sind zu vergeben. Ortsbürgermeister Wilfried Schneider tritt nicht wieder an. Um seine Nachfolge bewerben sich Christine Nothbaum (CDU) und Hans-Dieter Jaehnke (SPD).

Für den Ortsrat Poggenhagen kandidieren:

SPD: Klaus Hendrian, Gisela Brückner, Carsten Schmidt, Andreas Littmann, Jürgen Habenicht, Siegbert Dach, Wolfgang Markus und Hannelore Sternberg.

CDU: Monika Strecker, Martin Langreder, Jana Langreder, Hartmut Strecker, Dieter Zimmermann, Jan-Patrique Ellermann, Pascal Truxa, Harry Lohmann, Thorsten Folta und Martina Stelzner.

UWG: Heino Lohmann.

Neun Sitze sind zu vergeben. Ex-Ortsbürgermeister Klaus Hendrian (SPD) will Nachfolgerin Monika Strecker (CDU) das Amt wieder abnehmen.

Für den Ortsrat Schneeren kandidieren:

SPD: Ferdinand Lühring, Susanne Wolf, Bengt Ribinski und Bärbel Heidemann.

CDU: Stefan Porscha, Dr. Henning Krüger, Christian Thieße, Maik Wiebking, Marcel Wiegmann, Steffen Struckmann, Dr. Heiko Scharz, Heinrich Jathe, Franziska Porscha und Michael Neikes.

Grüne: Dr. Godehard Kass und Karl Schatz-Wanek.

UWG: Tobias Mundt.

Wir für Schneeren: Dr. Jens Böse, Rüdiger Arand, Marie-Antoinette Rätzke, Ernst-Adolf Homann, Rosita Neumann und Thomas Rätzke.

Neun Sitze sind zu vergeben. Ferdinand Lühring (SPD) will einmal mehr versuchen, Ortsbürgermeister Stefan Porscha (CDU) abzulösen.

Für den Ortsrat Suttorf kandidieren:

SPD: Elvira Goldmann, Marcel Dahlke, Jochen Drees und Christoph Schwaiger.

CDU: Wilhelm Wesemann, Jochen Krumm, Ingelore Grube, Heiko Wesemann, Rainer Köhne, Kerstin Stünkel und Kathrin Rabe.

UWG: Christoph Stolle und Heinrich Köhne.

Sieben Sitze sind zu vergeben. Elvira Goldmann (SPD) tritt gegen Ortsbürgermeister Wilhelm Wesemann (CDU) zur Wahl an.

Wer kandidiert für den Rat?

Der Rat tagt im neuen Feuerwehrzentrum. Quelle: Kathrin Götze

Neustadt ist nach Zahl der Einwohner in zwei Wahlbereiche eingeteilt. Zum Wahlbereich 1 zählen die Kernstadt, Bordenau und Poggenhagen, zum Wahlbereich 2 alle übrigen Ortschaften. Kein Kandidat für den Rat oder einen der Ortsräte ist in beiden Wahlbereichen wählbar. Die Listen unterscheiden sich also, je nachdem, wo die Wählerin oder der Wähler wohnt. Nur bei den Wahlen zum Regionspräsidenten und der Regionsversammlung stehen die gleichen Kandidaten auf dem Wahlbogen.

Im Rat sind 40 Mandate zu vergeben, das 41. hat Bürgermeister Dominic Herbst inne. Die Zahl ist – wie bei den Ortsräten – immer ungerade, damit keine Pattsituation entsteht.

Im Wahlbereich 1 (Neustadt, Bordenau, Poggenhagen) kandidieren:

SPD: Harald Baumann, Andrea Czernitzki, Matthias Rabe, Gisela Brückner, Philipp Schröder, Jonathan Krause, Mohamed Khaled, Kai-Uwe Ullrich, Steffen Ruschmeyer, Heidi Sommer, Klaus Hendrian, Christian Nacke, Michael Rzok und Joachim Jaschke.

CDU: Sebastian Lechner, Heinz-Jürgen Richter, Monika Strecker, Thomas Stolte, Melanie Stoy, Marcel Malbrich, Martin Langreder, Pascal Brosowski, Hergen-Herbert Scheve, Dietmar Fienemann, Hartmut Wagner, Daniel Gornig, Andreas Kempa, Reinhard Sänger, Peter Gerhold und Jürgen Schart.

Grüne: Jasmina Cortese, Anja Sternbeck, Marie Zoey Wolters, Hera-Johanna Nielsen, Gert-Jürgen Gerisch, Andreas Plötz und Steffen Schlakat.

AfD: Volker vom Hofe, Rene Kühn, Maria Friedhoff undNorbert schnell.

FDP: Arne Wwotrubez, Thomas Iseke, Grigorios Aggelidis, Sabrina Wotrubez, Sebastian Bigalke, Marvin Mertz, Edward-Philipp Pieber und Tobias Niemeyer.

Die Basis: Ramona Rudolf.

UWG: Willi Ostermann, Peter Hake, Jürgen Stach, Anja Fabritz, Margret Fiene, Marco Lange, Moritz Plinke, Dr. Harald Wachsmuth, Rolf Hesselbach und Bernd Cramm.

Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel in die Urne (Symbolbild). Quelle: Bodo Schackow

Im Wahlbereich 2 (Neustädter Land) kandidieren:

SPD: Christina Schlicker, Heinz-Günter Jaster, Heike Stünkel-Rabe, Josef Ehlert, Rebecca Schamber, Hans-Dieter Jaehnke, Bärbel Heidemann, Hans-Peter Matthies, Frerk Grüßing, Vanessa Walter, Justin Schreiber, Arndt Linnemann und Anne Doillon.

CDU: Silvia Luft, Stefan Porscha, Wilhelm Wesemann, Christine Nothbaum, Frank Hahn, Hubert Paschke, Dr. Ulrich Baulain. Michael Homann, Hartmut Evers, Tillmann, Zietz, Sebastian Streich, Falko Wolf, Toralf Ramm, Josef Struckmann, Marcel Wiegmann, Marco Niemeyer, Christian Thieße, Benjamin Hoppe und Dr. Romy neumeister.

Grüne: Manfred Lindenmann, Maria Sinnemann, Vanessa Kretschmer, Sandra Häntsch-Marx, Robert Glasnek, Holger Marx und Rr. Godehard Kass.

AfD: Rocco Kever, Dr. Wolfgang Peter und dietmar friedhoff.

FDP: Ute Bertram-Kühn, Stephan Aust, Bettina Nehmer, Jan Lossie und Lothar Reinhardt.

Die Basis: Kay Rudolf.

UWG: Günter Hahn, Magdalena Itrich, Herwig Dannenbrink, Ingo Stöver, Heike Biere, Katrin Störmer, Silke Ostermann, Heinrich Köhne, Hendrik Fuhrwerk, Fritz-Helmut Heinemann, Christoph Lietzau, Christoph Stolle, Uwe Münkel, Antje Bergmann, Natascha Nölting, Sebastian Rabe und Tobias Mundt.

Wir für Schneeren: Dr. Jens Böse.

Wer kandidiert für die Regionsversammlung?

Bei dieser Wahl bilden Neustadt und Wunstorf den Wahlbereich 12. Hier finden Sie das Muster Ihres Wahlbogens. Die Regionsversammlung hat 84 Mitglieder. Der direkt gewählte Regionspräsident hat den 85. Sitz. Auf dem Wahlbogen finden Sie 51 Kandidaten aus elf Parteien: Für die verschiedenen Parteien gehen folgende Kandidatinnen und Kandidaten an den Start – die Reihenfolge entspricht den von den Parteien aufgestellten Listen:

SPD: Frauke Meyer-Grosu, Christina Schlicker, Klaus-Peter Sommer, Kirsten Riedel, Heinz-Günter Jaster, Sven Dahlke, Matthias Rabe, Heike Leitner, Mohamed Khaled und Thomas Silbermann,

CDU: Rolf-Axel Eberhardt, Stefan Porscha, Christiane Schweer, Merle Struckmann, Michael Heid, Philipp-Pascal Aschendorf, Christine Nothbaum, Ulrike Hansing, Tillmann Zietz und Manfred Wenzel.

Grüne: Ute Gabriele Lamla, Horst Ruser, Anke Kicker, Sandra Häntsch-Marx, Friedhelm Selke, Jürgen Gerisch, Annegret Dalig, Anja Sternbeck, Svenja Barembruch und Holger Marx.

AfD: Dietmar Friedhoff, René Kühn und Jessica Schülke.

FDP: Daniel Farnung, Grigorios Aggelidis, Klaus-Jürgen Maurer, Arne Wotrubez, Kerstin Obladen, Sebastian Bigalke, Jelger Gereon Tosch, Marco Skoulis und Marvin Mertz.

Die Linke: Niklas Degering.

Die Hannoveraner: Michael Hoffmann.

Piraten: Olaf Engel.

Die Partei: Saskia Gehrke, Kai Leon Krüger und Oskar Pohlmann.

Die Basis: Peter Hohlbein.

Freie Wähler: Markus Neugebauer und Michael Odening.

Wer kandidiert für das Amt des Regionspräsidenten?

Regionspräsident Hauke Jagau tritt nicht wieder zur Wahl an. Quelle: Region Hannover

Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) tritt nach zwei Amtszeiten nicht wieder für das höchste politische Amt in der Region an. Acht Frauen und Männer bewerben sich um die Nachfolge: Steffen Krach (SPD), Christine Karasch (CDU), Frauke Patzke (Die Grünen), Siegried Reichert (AfD), Bruno Adam Wolf (Piraten), Katarina Piens (Die Partei), Andrea Krause (Die Basis) und Michael Kleen (Freie Wähler).

Von Kathrin Götze