Neustadt

Verkehrstechnisch steht Neustadt möglicherweise vor einer Zeitenwende. Mit dem bevorstehenden Umbau gleich mehrerer Bahnübergänge sollen lange Wartezeiten auf kurzen Strecken bald Geschichte sein. Doch wie geht es weiter? Wir haben die Parteien gefragt, wie ihre Pläne für den Neustädter Verkehr der Zukunft, oder zumindest der kommenden Wahlperiode, aussehen. Der Ausbau des Radnetzes spielt dabei für alle eine entscheidende Rolle. Wichtig ist vielen allerdings auch die „Gleichberechtigung“ der Verkehrsmittel.

Das sagt die CDU:

„Die Beseitigung der höhengleichen Bahnübergänge zählt zu den wichtigsten Verkehrsprojekten. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Brückenlösungen in Poggenhagen und an der Siemensstraße zeitnah umgesetzt werden und die anderen Übergänge zügig folgen. In der Innenstadt erfordert die angespannte Parksituation, dass wir ausreichend Parkflächen zur Verfügung stellen. Wir wollen die Fläche am Amtsgericht besser nutzen und neue Plätze westlich der Bahn schaffen. Wir wollen auch das Radfahren bequemer und sicherer machen. Deshalb halten wir ein Fahrradmobilitätskonzept für das gesamte Neustädter Land für notwendig. Zur Entwicklung einer nachhaltigen Mobilität sind die Weiterentwicklung des Öffentlichen Nahverkehrs und alternativer Mobilitätsangebote wesentlich.“

Das sagt die UWG:

„Neustädter Verkehrspolitik muss die Neubaugebiete, die Abschaffung der ebenerdigen Bahnübergänge und die Veränderungen in der Innenstadt berücksichtigen. Schwerpunkt für die UWG ist, Neustadt zu einer fahrradfreundlichen Kommune zu entwickeln. Wir brauchen ein Konzept zur Weiterentwicklung des Radwegenetzes für die Innenstadt und das Neustädter Land. Die Dörfer sollen nicht abgehängt sein. Wo andere zuständig sind, soll sich Neustadt am Modell „Bürgerradwege“ des Landes beteiligen. Der ÖPNV hat sich nach den Bedürfnissen der Menschen zu richten. Für eine Flächenstadt wie Neustadt brauchen wir alternative Konzepte als Ergänzung, wie beispielsweise Rufbusse.“

Fahrrad-Demonstranten unternahmen im Sommer 2021 eine Tour über die (gesperrte) Landesstraße von Hagen gen Himmelreich. Sie fordern dort einen Radweg. Quelle: Patricia Chadde

Das sagen die Grünen:

„Wir brauchen ein Radwegekonzept für die gesamte Innenstadt. Das Radnetz muss umfassend ausgebaut und Engpässe wie die Bahn- und Leinequerung entschärft werden. Auf Initiative der Grünen gibt es bereits zwei ausleihbare Lastenfahrräder in Neustadt, dieses Angebot sollte ausgeweitet werden. Auch den Leine-Radweg kann man noch besser ausbauen. Um die Aufenthaltsqualität der City zu verbessern, müssen wir für weniger Autoverkehr sorgen, etwa durch flächendeckende 30er-Zonen – das würde den Lärm und Schadstoffausstoß reduzieren. Wir wollen außerdem mehr Ladestationen für E-Mobilität sowie mehr Rad- und Carsharing. Die Aufhebung aller höhengleichen Bahnübergänge muss mindestens in Poggenhagen noch in dieser Wahlperiode geschehen.“

Ladestation für Elektroautos auf dem Balneon-Parkplatz. Auch der Ausbau des E-Ladenetzes in Neustadt wird im Kommunalwahlkampf gefordert. Quelle: Kathrin Götze

Das sagt die AfD:

„Die AfD spricht sich für eine bedarfsorientierte Verkehrspolitik ohne ideologische Scheuklappen aus. Bestimmte Verkehrsmittel zu bevorzugen oder zu diskriminieren, lehnen wir ab. Wir wollen die Freiheit der Bürger bei der Wahl ihres Verkehrsmittels. Dafür sind aber die Verkehrsbeziehungen stadtweit, sowohl unter ökonomischen wie auch ökologischen Gesichtspunkten, zu verbessern. Im Vordergrund steht dabei, über den Ausbau des Radwegenetzes nicht weiter zu lamentieren, sondern die Radwege zu bauen.“

Die Sprint-Linien der Regiobus beschleunigen den Öffentlichen Nahverkehr, vor allem im hannoverschen Umland. Quelle: Villegas

Das sagt die SPD:

„Wir wollen, dass die Neustädter selbst entscheiden, welches Verkehrsmittel sie wann und wo nutzen. Die Möglichkeiten dazu wollen wir gestalten. Wir setzen uns deshalb für den zeitnahen Ausbau des gesamten Radwegenetzes ein. Wir setzen uns auch für die beschleunigte Abschaffung aller höhengleichen Bahnübergänge, einen optimierten Verkehrsfluss durch das Neustädter Land sowie eine verbesserte Koordination zwischen den zuständigen Straßenbaulastträgern und übergeordneten Behörden ein. Die zentrale Forderung der SPD auf Regionsebene, dass 365-Euro-Ticket einzuführen, unterstützen wir. Die Hemmschwelle, am Öffentlichen Nahverkehr teilzunehmen, wird so auch in Neustadt gesenkt. Dazu wollen wir ergänzend Parkplätze und Fahrradabstellplätze schaffen.“

Das sagt die FDP:

„Mit der FDP wählen Sie endlich weniger Verkehr in der Innenstadt. Das wollen wir unter anderem durch die Realisierung des Leinesprung und einer Ostverlegung der B 6 erreichen. Wir stehen für eine zeitnahe Erneuerung der Verbindungsstraßen zwischen den Dörfern und die Verhinderung eines 30-km/h-Tempolimits innerorts. Unser Ziel ist es, die Ortsteile flächendeckend mit Radwegen zu verbinden. Auch in der Innenstadt planen wir mit separaten Radwegen statt der auf die Fahrbahn aufgemalten Streifen. Wir sind außerdem für eine Gleichberechtigung zwischen Individual- und öffentlichem Nahverkehr.“

Von Mario Moers