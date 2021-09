Neustadt

Digitale Dörfer, intelligente Ampeln und sogar Mülleimer, die „nach Hause“ funken, wenn sie geleert werden müssen. Das Thema „Smart City“ beschäftigt immer mehr Kommunen in der Region Hannover. In Garbsen haben öffentliche Institutionen und Unternehmen jüngst den Verein „Diginauten“ gegründet, um die smarte Digitalisierung voranzutreiben. Hannover und Langenhagen haben sich beide für die Teilnahme an dem Modellprojekt Smart City des Bundes beworben. Wie planen die Parteien in Neustadt von dem technischen Fortschritt zu profitieren?

Das sagt die CDU

Glasfaserkabel warten auf dem Betriebshof der Stadtwerke Neustadt darauf verlegt zu werden. (Archiv) Quelle: Stadtwerke Neustadt

Wir wollen, dass sich unsere Stadt für das Modellprojekt „Digitale Kommune“ des Landes Niedersachsen bewirbt. Vor Ort treibt die CDU den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes in allen Neustädter Ortsteilen voran. Damit steigern wir deutlich die Zukunftsfähigkeit des gesamten Neustädter Landes. Auf dieser Grundlage können sich alle Unternehmen, Schulen, Tourismusanbieter, Vereine sowie alle kommunalen und öffentlichen Einrichtungen digital und modern weiterentwickeln.

Das sagt die SPD

Mit dem Bau des neuen Rathauses ergibt sich die Möglichkeit, ein Zentrum für den technischen Fortschritt zu errichten. Wenn der Komplex die technischen Ausstattungen einer Smart City erhält, können wir von dort aus die technische Umwandlung unserer Stadt angehen. Wenn wir LED-Straßenlaternen mit Bewegungssensoren ausstatten, können wir unseren Stromverbrauch deutlich senken. Die „Smart“-Laternen könnten bei Bedarf als Ladestation für E-Autos, WLAN-Hotspot oder Notrufsäule dienen. Umweltschutz und technischer Fortschritt können auf diese Weise in einem positiven und direkten Zusammenspiel angegangen werden.

Das sagt die UWG

Alle angebotenen Bürgerdienste müssen im Prozess Smart City auf den Prüfstand gestellt und digital angeboten werden. Zeitintensive Behördengänge werden so vermieden. Die Verwaltungsprozesse sind bürgernah, effizient, nachhaltig und digital zu gestalten. Terminbuchungen müssen auch online möglich sein. Mobilitätslösungen und plattformbasierte Mobilitätskonzepte erfüllen die Anforderungen der Menschen gerade auch bei Sharing-Mobility Konzepten für Fahrräder und Autos. Wir wollen ein freies WLAN an öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Auch bei der Quartiersentwicklung müssen die digitalen Neuerungen implementiert werden.

Das sagen die Grünen

Phillip Zimmermann vom Anbieter Smartparking. Seit dem Frühjahr kann in Neustadt das Parkticket per Handy gebucht werden, wirklich smart ist das noch nicht. Quelle: Mario Moers

Der künftige Rat muss ein Gremium einrichten, dass die Potenziale der Digitalisierung erfasst und die Umsetzung vorantreibt. Neustadt muss die Chancen der Digitalisierung im Sinne einer nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung strategisch und am Gemeinwohl ausgerichtet gestalten. Dazu gehören die Förderung der Gemeinwohlökonomie und eine flexible multimodale Mobilität. Durch Einsatz moderner Technologie soll Neustadt effizienter und damit klimaschonender sowie lebenswerter werden. Um diese Ziele zu erreichen, braucht es Lösungen, die durch hochintegrierte und vernetzte Informations- und Kommunikationstechnologien gestützt werden.

Das sagt die FDP

Mit der FDP wird Neustadt die Grundlagen für die Umsetzung eines Smart City Ansatzes legen. Dank klarer Ziele gilt es die Zusammenarbeit aus Verwaltung, Energieversorger, Wirtschaft und Zivilbevölkerung zu entwickeln, hierzu favorisieren wir die Berücksichtigung der Smart City Charta. Auch kurzfristige, praktikable Ansätze müssen jederzeit berücksichtigt werden – beispielsweise ein intelligentes Verkehrsnetz, welches bedarfsgerecht sowohl den privaten Verkehr als auch den ÖPNV regelt. Wir wollen außerdem die Digitalisierung der Stadtverwaltung vorantreiben, um den Bürgern einen besseren Zugang zu ermöglichen.

Was macht eigentlich der Rat der Stadt? Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern für fünf Jahre gewählt. Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Bibliotheken investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt oder Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation. Für die verschiedenen Themen gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse wie den Bauausschuss, Haushaltsausschuss oder Sozialausschuss. In den Ausschüssen diskutieren die Experten eines Themas aus verschiedenen Parteien miteinander. Der Finanzausschuss ist zum Beispiel damit beauftragt, den Haushalt der Stadt zu planen und zu beraten, ob die Gewerbe- oder Grundsteuer angehoben oder gesenkt werden soll. Im Kulturausschuss geht es hingegen um die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie über Angelegenheiten der Volkshochschule. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Das sagt die AfD

Für Neustadt wäre die Realisierung einer digitalen Bürgerbeteiligungsplattform ein erster und wichtiger Schritt. Können die Bürger doch durch sie partizipativ mitgestalten. Die Plattform dient dabei als Grundlage für eine gerechte Stadtplanung und deren gesamtgesellschaftliche Akzeptanz. Sie gewährleistet eine enge Verbindung zwischen Bürgern und den Verwaltungen. Die große Bandbreite an Smart City-Lösungen für Gemeinden ist vielseitig. Sie reicht von der Bürgerbeteiligung über die Wasserversorgung bis hin zur Energieversorgung.

Von Mario Moers