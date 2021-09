Neustadt

Ab 18 Uhr sind die Wahlhelfer schwer damit beschäftigt, die Stimmen auszuzählen. Rat und Ortsräte kommen dabei in Neustadt erst an dritter und vierter Stelle – zuerst wird die Wahl zum Regionspräsidenten und zum Regionsparlament ausgezählt – es kann also einige Stunden dauern, bis die Ergebnisse vorliegen. In Neustadt sind zusätzlich zu den bekannten Parteien SPD, CDU, Bündnis90/Grüne, FDP und AfD und der Unabhängigen Wählergemeinschaft UWG erstmals die Basis mit zwei Kandidaten und das Wählerbündnis Wir für Schneeren mit einem Kandidaten dabei. Die Linke ist mangels Kandidaten diesmal nicht angetreten.

Zuletzt war die CDU mit 13 Mitgliedern knapp stärkste Fraktion – sie sicherte sich die Mehrheiten in einer Kooperationsgruppe, in der sie mit der Grünen/Linken und der UWG zusammen arbeitete. Die SPD hatte eine zuvor geschmiedete Zusammenarbeit mit der CDU aufgekündigt. Mit der neuen Mehrheit hatte auch Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) den Rat bei Entscheidungen meist hinter sich.

Was macht eigentlich der Rat der Stadt? Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern für fünf Jahre gewählt. Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Bibliotheken investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt oder Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation. Für die verschiedenen Themen gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse wie den Bauausschuss, Haushaltsausschuss oder Sozialausschuss. In den Ausschüssen diskutieren die Experten eines Themas aus verschiedenen Parteien miteinander. Der Finanzausschuss ist zum Beispiel damit beauftragt, den Haushalt der Stadt zu planen und zu beraten, ob die Gewerbe- oder Grundsteuer angehoben oder gesenkt werden soll. Im Kulturausschuss geht es hingegen um die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie über Angelegenheiten der Volkshochschule. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Wichtigste Aufgaben des neuen Rats sind, die zahlreichen Bauprojekte in der Stadt zu begleiten, die Innenstadt neu zu ordnen, sich um preisgünstigen Wohnraum zu kümmern und Schullandschaft fit für die Zukunft zu machen. Auch in Sachen Digitalisierung gibt es dort und in der Stadtverwaltung noch viel zu tun – auch wenn die Glasfaseranschlüsse bereits verlegt oder zumindest geplant sind. In den Dörfern gilt es, Infrastruktur und Eigeninitiative zu unterstützen. Mit der Dorferneuerung für die Ortschaften Mariensee und Bevensen gibt es dazu gute Voraussetzungen – dorthin fließt dann Fördergeld.

Von Kathrin Götze