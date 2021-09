Hannover

Eigentlich könnte sie glücklich sein. Immerhin hat Jennifer Linse erst vor wenigen Tagen ein Kind geboren. Tilman, 53 Zentimeter groß, 3790 Gramm schwer. „Er ist ein properer Junge“, sagt die Altenpflegerin mit der blonden Hochsteckfigur und strahlt über das ganze Gesicht. Ganz friedlich liegt das neugeborene Söhnchen in ihrem Arm, angetan mit einem besonderen Strampler, einem Oberteil mit nachgebildeter Herrenweste und Fliege: Ein Geburtsgeschenk von Freunden, das zeigt, wie stolz die frischgebackenen Eltern sind.

Tochter des Vermieters benötigt mehr Platz

Der kleine Tilman ist allerdings der Einzige, der es an diesem Tag schafft, ein Lächeln auf das Gesicht seiner Mutter zu zaubern. Ansonsten bricht die 32-Jährige aus Neustadt am Rübenberge immer wieder in Tränen aus. Ihr Vermieter hat ihr und ihrem Lebensgefährten wegen Eigenbedarf die Wohnung gekündigt. Die Tochter des Vermieters erwarte im Oktober 2021 ihr drittes Kind und benötige mehr Platz und die Unterstützung der Großeltern, heißt es in dem Kündigungsschreiben, das der HAZ vorliegt.

Deshalb solle die Familie in die knapp 90 Quadratmeter große Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung im ersten Stock des Hauses in einer beschaulichen Straße in Neustadt am Rübenberge ziehen. Der Vermieter lebt in einer Doppelhaushälfte nebenan.

Knapp 90 Quadratmeter misst die Wohnung im ersten Stock, die die Familie bislang bewohnte – nun müssen sie ausziehen Quelle: Samantha Franson

Eigenbedarf könnten Vermieter für sich selbst oder enge Familienangehörige wie Eltern, Geschwister Kinder, Enkel, leibliche Nichten oder Neffen reklamieren, bestätigt Reinold von Thadden, Leiter der Rechtsabteilung im Deutschen Mieterbund Hannover. Dies sei hier der Fall – auch die Kündigungsfrist von drei Monaten entspreche den gesetzlichen Vorgaben (siehe Infokasten).

Es handele sich hier aber aufgrund der Schwangerschaft der Mieterin um einen prekären Sonderfall, schränkt er ein und bietet an, den Fall zu prüfen. Es sei überdies eine Sache, ob ein Vermieter formal von seinem Recht Gebrauch mache, sagt der Experte. Eine andere Sache sei es, ob dies im Einzelfall auch sozial geboten sei – und man sich nicht am Ende doch entgegenkommen könne.

Angst vor der Wohnungslosigkeit

Jennifer Linse ist hochschwanger – anderthalb Monate vor dem errechneten Geburtstermin –, als sie am 31. Juli dieses Jahres von der Kündigung erfährt – am 31. Oktober müssen sie ausgezoigen sein. Diese sei für sie völlig überraschend gekommen, ein Schlag ins Gesicht. So etwas wisse man doch schon länger vorher und nicht erst drei Monate vor der Geburt eines Enkels, sagt die Altenpflegerin – und die Fassungslosigkeit steht ihr ins Gesicht geschrieben. Sie hat Angst, das sagt sie im Gespräch unter Tränen immer wieder, mit zwei Kindern am Ende auf der Straße zu stehen oder zumindest in eine Obdachlosenunterbringung ziehen zu müssen.

Dabei war sie nie zuvor in so einer Situation: Die gebürtige Neustädterin ist erst viermal in ihrem Leben überhaupt umgezogen. Zweieinhalb Jahre wohnt sie mit Tochter Celina (12) in ihrer jetzigen Wohnung. Vor einem Jahr zieht ihr neue Partner, ein früherer Arbeitskollege aus der Uckermark, mit in die Wohnung ein. Einen „Wunschunfall“ nennen sie und ihr Lebensgefährte Sebastian Hoffmann den kleinen Tilman, weil er eigentlich noch nicht geplant war. „Wir hatten einfach noch nicht drüber gesprochen“, sagt Jennifer Linse. Dennoch ist die Freude groß, als das Baby sich ankündigt.

Erst vor wenigen Wochen ist der kleine Tilman geboren – ein „Wunschunfall“, wie Mutter Jennifer sagt. Quelle: Samantha Franson

30 erfolglose Besichtigungen

War das Mietverhältnis unproblematisch? Im Erdgeschoss lebt eine weitere Mietpartei. Wegen Kinderlärm habe es schon vor der Geburt von Tilman häufiger Beschwerden gegeben. Aber eine Kündigung? Nein, nie habe etwas Ähnliches im Raum gestanden, sagt Jennifer Linse, die ihren Vermieter auch privat schon seit Kindheitstagen kennt. Auch ihr Vermieter bestätigt auf Nachfrage, dass das Mietverhältnis unproblematisch gewesen sei. Die Kündigung habe wirklich nur aus diesem Grund erfolgen müssen, dass seine hochschwangere Tochter mit dann sogar drei Kindern die Drei-Zimmer-Wohnung selber brauche. „Und ich freue mich, dass ich dann meine Enkel bei mir habe.“

Eigenbedarfskündigung: Mieter können Widerspruch einlegen Vermieter können bei einem berechtigten Interesse ein Mietverhältnis beenden. Es gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Nach bis zu fünf Jahren Wohndauer haben Mieter ab Ende des Monats der Kündigung drei Monate Zeit bis zum Auszug. Nach bis zu acht Jahren sind es sechs Monate und nach mehr als acht Jahren neun Monate. Doch auch wenn beispielsweise ein Gericht die Kündigung – etwa wegen Eigenbedarfs – dem Vermieter zugesteht, bedeutet das laut dem Deutschen Mieterbund nicht, dass der Mieter die Wohnung räumen muss. Das gilt jedenfalls dann, wenn die Kündigung für den Mieter eine besondere Härte bedeuten würde. Dann kann das Gericht anordnen, dass das Mietverhältnis fortgesetzt wird. Mieter müssen den Widerspruch schriftlich beim Vermieter einlegen. Dieser kann verlangen, dass der Mieter Gründe angibt, auf die er sich beruft. Laut Mieterbund sind mögliche Gründe zum Beispiel Alter, Krankheit oder Schwangerschaft. jr

Linse und ihr Lebensgefährte beginnen sofort mit der Wohnungssuche. Vor Gericht ziehen wollen sie nicht, sie haben Angst, am Ende auf Schulden sitzen zu bleiben. Eine dicke Kladde hat die 32-Jährige vor sich, eng beschrieben mit Wohnungsangeboten, die sie fein säuberlich abgeschrieben, kontaktiert und dann traurig durchgestrichen hat.

Die junge Mutter sucht über Ebay-Kleinanzeigen, über Internetportale, über Wohnungsgenossenschaften. An den Briefkasten eines leerstehenden Hauses in der Nähe hängt sie einen Zettel. Vermieter von rund 30 Wohnungen, sagt sie, hat sie mittlerweile angeschrieben. Sie führt Protokoll. Es hilft alles bislang: nichts. Oft bekommen die beiden überhaupt keine Antwort, manchmal direkt eine Absage.

Jetzige Wohnung kostet 700 Euro

Dabei sind die frischgebackenen Eltern bereit, viele Kompromisse einzugehen. 700 Euro warm bezahlen sie zurzeit für ihre Dreieinhalb-Zimmerwohnung. Bis zu 1000 Euro warm könnten sie für eine neue Wohnung aufbringen, sagen sie. Notfalls wolle Jennifer Linse ihre ursprünglich bis zum Herbst des kommenden Jahres geplante Elternzeit auf ein halbes Jahr verkürzen.

Sebastian Hoffmann, von Beruf kaufmännischer Angestellter, könnte statt acht auch neun Stunden arbeiten gehen. Selbst eine unrenovierte Wohnung würden sie nehmen. „Wir sind handwerklich begabt und haben genug Freunde“, sagt Linse. Im Raum Neustadt sollte die neue Bleibe allerdings sein, damit Tochter Celina nicht auch noch die Schule wechseln muss. Sie geht in die sechste Klasse, hat sich gut eingelebt.

Sie haben mit der Mama schon alles gepackt: Celina und Sebastian Hoffmann. Quelle: Samantha Franson.

„Wir wollen eine Familie sein“

Man habe jemand anderen gefunden oder die Wohnung werde überraschend doch nicht frei – solche Sätze hören sie zur Begründung. Manchmal kommt es zu Besichtigungsterminen, einige Male sogar zu solchen, bei denen Linse und ihr Partner ein gutes Gefühl haben. Dennoch steht am Ende immer: Sie bekommen die Wohnung oder das kleine Haus nicht. Warum?

Zum einen sei der Wohnungsmarkt einfach total ausgereizt, sagt Linse. Bis zu 50 Leute bewürben sich auf eine Wohnung. Drei Monate seien für eine Wohnungssuche überdies einfach sehr kurz. Dazu kommt: „Wir haben den Eindruck, dass eine Familie mit mehreren Kindern vielen zu viel ist“, sagt Hoffmann. Er geht offen auch vor künftigen Vermietern damit um, dass er einen Sohn aus einer früheren Beziehung hat, der oft am Wochenende zu Besuch ist – und den er gerne zu sich nehmen würde.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis kurz vor der Geburt besichtigt sie mit dem Lebensgefährten Wohnungen. Ihr Hab und Gut hat sie soweit möglich sogar schon in Kartons gepackt. In dem Zimmer, das als Kinderzimmer für das Neugeborene geplant war, stehen rund um den Wickeltisch Kartons, die nur darauf warten, in einem neuen Zuhause ausgepackt zu werden. „Wir wollen einfach eine Familie sein“, sagt Linse. „Wir haben beide eine Festanstellung, keine Mietschulden, wir sind bodenständig.“ Da müsste doch etwas möglich sein.

Von Jutta Rinas