Das Team Kultur in der Regionsverwaltung bleibt optimistisch: Trotz des Teil-Lockdowns und der Absagen für November hält es am Dezemberprogramm der Reihe „Kultur im Schloss“ in Neustadt fest. Drei Konzerte sind geplant. Es geht um den ehrwürdigen Ludwig van Beethoven, deftige Galgenlieder und weisen Jazz. Ob die Planung Bestand hat, hängt von der Entwicklung der Corona-Lage und Entscheidungen des Landes gegen Mitte November ab.

Philipp Scheucher spielt Beethoven

Am Sonntag, 6. Dezember, schlägt der Pianist Philipp Scheucher die Tasten des Flügels im Schloss Landestrost an. Sein Konzert mit Werken von Beethoven beginnt um 15 Uhr. Das genaue Programm ist nicht bekannt. Scheucher spielte bereits in den bedeutendsten Konzertsälen der Welt, darunter der Goldene Saal des Wiener Musikvereins, das Gewandhaus in Leipzig und die Elbphilharmonie in Hamburg. Bezeichnend für den österreichischen Musiker sind seine natürliche Ausstrahlungskraft und die Freude am Musizieren.

Seine Konzerttätigkeit führte Scheucher schon um die ganze Welt, darunter nach Japan, Südafrika, Kanada, Brasilien, Russland und China sowie in die USA. Als Solist arbeitet er regelmäßig mit renommierten Musikern und Orchestern zusammen, darunter das „WDR- Funkhaus-Orchester“, die K&K Philharmoniker und das Grazer Philharmonische Orchester. Seine musikalische Ausbildung absolvierte Scheucher an der Kunstakademie Graz. Derzeit erhält er seinen pianistischen Feinschliff von Ilja Scheps an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln sowie bei Markus Becker an der Musikhochschule Hannover. Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Michael Seubert präsentiert Christian Morgensterns Galgenlieder an der Gitarre. Quelle: privat

Michael Seubert : Morgensterns Galgenlieder

Der klassisch ausgebildete Gitarrist und Komponist Michael Seubert liest und vertont Christian Morgensterns Galgenlieder: Der Rabe Ralf, Das Knie oder Der Lattenzaun werden so zu einem Kaleidoskop humorig-musikalischer Sinnspiele. Dabei karikiert Seubert mit seiner Musik die Gedichte, nimmt Stimmungen und Bilder auf und denkt die Texte in Tönen weiter. Es entstehen improvisierte Live-Vertonungen, die vielleicht mit frühen Stummfilmbegleitungen vergleichbar sind. Ob klassische Werke oder improvisierte Musik, ob Klänge aus Südamerika oder Europa: Michael Seuberts künstlerische Vielfältigkeit zeigt sich einmal mehr in seinem aktuellen Galgenlieder-Projekt. Seubert studierte klassische Gitarre an der Musikhochschule Hannover. Er ist Leiter der Gitarrenschule Hannover und künstlerischer Leiter des Vereins Musikwege. Dieses Konzert beginnt am Sonntag, 13. Dezember, um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Sängerin Maika Küster und ihr Quartett präsentieren ihr erfolgreiches Projekt „Der Weise Panda“. Quelle: privat

Vocal-Jazz mit Maika Küster und Quartett

Das Quartett um Sängerin Maika Küster setzt in der Gattung Vocal-Jazz eigene Wegmarken. Die Musik fordert und berührt. „ Maika Küsters Stimme fängt jede Gefühlslage ein, schwebt zwischen zart, zerbrechlich, liebevoll, erzählerisch und experimentell“, schreibt der Veranstalter. Das Projekt „Der Weise Panda“ beweist einen ungewöhnlich hohen handwerklichen Reifegrad: Die Jury des Sparda Jazz Award 2015 empfand die Songs derart faszinierend, dass sie dem Newcomer-Ensemble den ersten Preis verlieh. Vokalistin Maika Küster wird begleitet von Yannik Tiemann (Kontrabass), Felix Hauptmann (Klavier), Anthony Greminger (Schlagzeug) und Talia Erdal (Cello). Dieses Konzert ist am Donnerstag, 17. Dezember, ab 20 Uhr zu erleben. Karten kosten 19 Euro, ermäßigt 13 Euro.

November-Auftritte sind abgesagt

Die Region hat wegen der Corona-Verordnung des Landes alle geplanten November-Konzerte auf Schloss Landestrost abgesagt und sucht mit den Künstlern im Moment Nachholtermine. Abgesagt sind auch die Eröffnung sowie die Ausstellung „Schlosshandel“. Sollten die Regelungen ab Dezember gelockert werden, könnte die Kunst- und Design-Ausstellung doch noch geöffnet werden. Aktuelle Entwicklungen dazu sind auf der Website der Region zu finden.

Die Reihe „Kultur im Schloss“ spielt im großen Saal von Schloss Landestrost, Schlossstraße 1, 31535 Neustadt. Eintrittskarten sind in den Ticketshops von HAZ/NP, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet auf www.reservix.de erhältlich. Der Vorverkauf im Schloss Landestrost ist unter Telefon (0511) 61 62 52 00 oder per E-Mail an kultur@region-hannover.de erreichbar. Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 sowie 13 bis 16 Uhr, außerdem freitags von 9 bis 12 Uhr.

Von Markus Holz