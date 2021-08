Unser Veranstaltungstipp - Kultur on the Beach: Beatbox-Comedy und HAZ-Kolumnisten am Blauen See in Garbsen

Mundakrobatik im Stile von „Police Academy“ und schwadronierende Kolumnisten mit längst vergessenen Wortwundern: In der Reihe „Kultur on the Beach“ geht es urkomisch am Blauen See in Garbsen weiter.