Neustadt

Sie lassen sich nicht unterkriegen, das haben die ehrenamtlichen Veranstalter vom Kulturforum Neustadt schon bewiesen. Während viele Kollegen noch in der Corona-Starre verharrten, ließen sie am 13. Juni schon wieder den Comedian Nikita Miller an der KGS Neustadt auftreten. Dem Infektionsschutz zuliebe bauten sie die Stühle allerdings in der Freilufthalle der Schule statt in der Mensa auf. Auch für die neue Saison steht das Hygienekonzept.

„Wir gehen davon aus, dass wir im September wieder in der Mensa spielen können“, sagt der Vorsitzende Peter Lampe. Das passende Motto zum Auftakt liefert der hannoversche Kabarettist Matthias Brodowy, der am Sonnabend, 19. September, die Saison mit seinem Programm „Keine Zeit für Pessimismus“ eröffnet.

Zur Galerie Das Kulturforum Neustadt sieht „keine Zeit für Pessimismus“. Die ehrenamtlichen Veranstalter planen neun Auftritte von Kabarettisten und Comdians von September 2020 bis April 2021 in der KGS-Mensa.

Anfangszeit ist auf 19.30 Uhr vorgezogen

Die Veranstalter hoffen auf ein volles Haus – das würde dann den Künstlern zugutekommen. Einlass ist in dieser Saison jeweils schon um 19 Uhr, Beginn jeweils um 19.30 Uhr – „auf Wunsch vieler Zuschauer, und auch der Mitarbeiter“, wie Lampe sagt. Ganz so lang wie manchmal zuvor werden die Abende in dieser Saison wohl nicht werden, gespielt wird auch ohne Pause. Getränke können die Zuschauer vorab kaufen.

Bewährte und junge Künstler wechseln sich ab

Im Programm wechseln sich bekannte Künstler mit Newcomern ab, die die Veranstalter beispielsweise auf Messen entdeckt haben. Außer Brodowy gehören auch Florian Schröder (16. Januar) und das Kabaretttheater Distel (6. November) zu den alten Bekannten, auch Thomas Reis hat sich bereits vor Jahren ins Gästebuch eingetragen.

Zur jüngeren Generation gehören Frederic Hormuth (20. November), Markus Barth (2. Oktober) und Michael Feindler (12. Februar) ebenso wie Lisa Catena (12. März) und das Duo Suchtpotenzial (23. April). Die beiden letzteren Damen wollen dem Publikum „Sexuelle Belustigung“ antun. „Mal sehen, wie das die Abonnenten aufnehmen“, sagt Lampe mit einem Lächeln.

Alle Termine auf einen Blick Matthias Brodowy: „Keine Zeit für Pessimismus“, Sonnabend, 19. September, 19.30 Uhr; Markus Barth: „Haha – Moment, was?“, Freitag, 2. Oktober, 19.30 Uhr; Kabarett-Theater Distel: „Skandal im Spreebezirk“, Freitag, 6. November, 19.30 Uhr; Frederic Hormuth: „Bullshit ist kein Gemüse“, Nachholtermin, Freitag, 20. November, 19.30 Uhr; Thomas Reis: „Mit Abstand das Beste“, Sonnabend, 5. Dezember, 19.30 Uhr; Florian Schröder: „Schluss jetzt – Jahresrückblick“, Sonnabend, 16. Januar, 19.30 Uhr; Michael Feindler: „Ihr Standort wird berechnet“, Freitag, 12. Februar, 19.30 Uhr; Lisa Catena: „Der Panda-Code“, Freitag, 12. März, 19.30 Uhr; Suchtpotenzial: „Sexuelle Belustigung“, Freitag, 23. April, 19.30 Uhr. Spielort des Kulturforums Neustadt ist die Mensa der KGS Neustadt, Leinstraße 85; Parkplätze und Zugang auch vom Großen Weg.

200 Zuschauer haben nach Corona-Regeln Platz

Den geltenden Regeln zufolge haben zunächst 200 statt der sonst möglichen 300 Zuschauer in der KGS-Mensa Platz. „140 Anmeldungen haben wir schon im Abo“, sagt Lampe. So können für jede Veranstaltung noch 50 bis 60 Eintrittskarten in den freien Verkauf gehen.

Der Vorverkauf startet am 1. August in den Geschäftsstellen von HAZ und NP (in Neustadt Am Wallhof 1) und am Infotresen im Famila-Markt Neustadt. Karten kosten im Vorverkauf 19, ermäßigt 14 Euro, plus die jeweiligen Gebühren. Reservierungen nimmt das Kulturforum per E-Mail an kartenreservierung@kulturforum-neustadt.de entgegen, die Karten müssen dann eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse abgeholt werden, kosten dann 20, ermäßigt 15 Euro.

Von Kathrin Götze