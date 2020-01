Kulturhauptstadt: Neustadt kann Projekte einbringen

Neustadt

Landeshauptstadt ist ja schon ganz schön, nun will Hannover auch europäische Kulturhauptstadt werden. Dabei sollen auch die Umlandkommunen helfen. In Neustadt ist jetzt ein Abend geplant, an dem Kulturschaffende und -interessierte mehr erfahren und eigene Projekte vorstellen können.

Mit der Bewerbung um den Titel für 2025 ist Neustadts große Nachbarstadt nun schon in der zweiten Runde. Auch Chemnitz, Hildesheim und Magdeburg sind noch im Rennen. In dem Auswahlverfahren, das im Auftrag der Kultusministerkonferenz organisiert wird, geht es auch darum, inwieweit die Bewerbungen nachhaltig die örtliche Kultur und den interkulturellen Dialog fördern. Das lokale Kulturerbe und traditionelle Kunstarten sollen mit neuen Ausdrucksformen verknüpft, die Bürger der jeweiligen Städte mit einbezogen werden.

Gute Ideen aus Neustadt können einfließen

Dabei werden auch die Umlandkommunen eingebunden. Auch Neustadt soll die Gelegenheit bekommen, sich mit guten Projektideen einzubringen. Dafür seien insbesondere kulturelle Vorhaben gefragt, die den europäischen Bewerbungsgedanken beinhalten, sagt die Neustädter Stadtsprecherin Carmen Rigbers. Daher laden Stadt und Region für Donnerstag, 20. Februar, ab 17 Uhr, zu einem Informations- und Austauschabend in die Aula des Gymnasiums ein.

Regionsvertreter werden dann Einblick in den Stand der Vorbereitungen für die zweite Bewerbungsrunde geben. Interessierte bekommen Gelegenheit, interessante Kulturprojekte und Ideen vorzustellen. Geplant sei, dass die Veranstaltung rund eineinhalb Stunden dauert, sagt Rigbers.

Viele Besucher, viele Veranstaltungen

Die Auszeichnung „ Kulturhauptstadt Europas“ wird jährlich von der EU an mindestens zwei Städte vergeben, die damit zu einem Mekka für kulturinteressierte Besucher werden. Im September 2020 wird die Stadt bestimmt, die für Deutschland im Jahr 2025 eine der beiden Kulturhauptstädte Europas sein soll. Die zweite Kulturhauptstadt 2025 stellt Slowenien. Mit der Ernennung sollen die besonderen kulturellen Aspekte der Stadt und der Region zugänglich gemacht werden – dazu gibt es während des „Hauptstadtjahrs“ jeweils jede Menge Veranstaltungen. Kulturhauptstädte 2020 sind Galway in Irland und Rijeka in Kroatien.

Von Kathrin Götze