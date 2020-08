Neustadt

Das Team Kultur der Region Hannover bietet Kultursommer-Freunden mehr Platz an: Im Amtsgarten am Schloss Landestrost in Neustadt sind jetzt 180 statt 120 Stühle gestellt. Deshalb sind für einige Veranstaltungen wieder Karten zu haben.

Die „schlechte“ Nachricht zuerst: Die Swing-Show mit Juliano Rossi und Achim Kück am Sonnabend, 29. August, in Neustadt ist trotz erhöhter Platzzahl ausverkauft. Sehr eng, aber nicht unmöglich ist es bei Desimo am Freitag, 28. August, ab 20 Uhr. Die Region meldet noch ein kleines Kontingent für 15 Euro pro Ticket, ermäßigt 10 Euro.

Mehr als nur Restkarten gibt es noch für diese Abende:

Mittwoch, 26. August, 21 Uhr: Das Wanderkino. Open-Air-Erlebnis mit vier alten Stummfilmen und Livemusik von Tobias Rank ( Piano) und Gunthard Stephan (Violine). Der Eintritt kostet 8, ermäßigt 4 Euro.

Freitag, 28. August, 19 Uhr: Cornelia Samuelis (Sopran) und Martin Dehning (Violine) präsentieren „Expressionen – Zwiegesänge für Sopran und Violine“. Konzertort sind die Rosebusch Verlassenschaften, Rosenbuschweg 9, 30453 Hannover. Karten kosten 20, ermäßigt 15 Euro und sind ausschließlich auf www.nomos-quartett.de/de/kartenshop zu beziehen. Das Konzert findet in einem geschlossenen Raum statt. Ändern sich die Corona-Auflagen für diese Art der Veranstaltung nicht, bleibt es dabei. Anderenfalls kann das Konzert ausfallen. Karten würden in diesem Fall zurückerstattet.

Sonnabend, 29. August, 19 Uhr: Ebenfalls unter Vorbehalt steht der Auftritt des Trios Gaspard in der Eltzer Kirche, Kirchwinkel 3, 31311 Eltze. Werke von Joseph Haydn, Helene Winkelmann und Ludwig van Beethoven werden gespielt. Karten kosten 24, ermäßigt 12 Euro – sofern die Corona-Regeln das Konzert zulassen.

Karten sind, sofern nichts anderes genannt ist, ausschließlich an den bekannten Vorverkaufsstellen oder auf www.kultur-rh.reservix.de erhältlich. Abendkassen gibt es nicht.

Von Markus Holz