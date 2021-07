Kultursommer am Schloss Landestrost: Jazz-Kapelle goes Techno

Neustadt

Handgemachter Techno und feinste Improvisation: Das Leo Betzl Trio hat in den letzten Jahren eine Wandlung von der Jazzkapelle zum gefeierten Techno-Act vollzogen. Am Sonnabend, 31. Juli, spielt das Trio zum Kultursommer am Schloss Landestrost in Neustadt auf.

Der unverkennbare Sound des gebürtig aus Rosenheim stammenden Leo(pold) Betzl am Klavier, Maximilian Hirning (Kontrabass) und Sebastian Wolfgruber (Schlagzeug) lässt definitiv niemanden still sitzen. Wie die drei perfekt eingespielten Jungs ihren akustischen Instrumenten darüber hinaus die ungeheuerlichsten Klänge entlocken, bleibt so geheimnisvoll wie faszinierend.

Lesen Sie auch Neustadt: Elektro-Fans tanzen im Amtsgarten am Schloss Landestrost

Mit ihrem neuen Programm „Stereo“ bringen sie Modern Jazz und Techno an einem Abend zusammen. Ein Erlebnis für Freundinnen und Freunde der Klassik genauso wie für Jazzfans und Liebhaber elektronischer Musik.

Das Konzert im Amtsgarten, Schlossstraße 1, beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, 10 Euro ermäßigt. Karten gibt es unter www.kultur-rh.reservix.de/events.

Von Mario Moers