Kultursommer in Neustadt endet mit Tim Nicklaus Trio

Die Abkürzung TNT für dieses Ensemble ist eher irreführend: Die Jazzformation Tim Nicklaus Trio liefert auf der Bühne nicht die große Zerstörung. Ihre Stärken sind Feingefühl und musikalische Professionalität. Das Trio präsentiert sich am Sonntag, 6. September, ab 20 Uhr als Abschluss der Reihe Kultursommer der Region am Schloss Landestrost in Neustadt. Das Team Kultur der Region hatte 28 Veranstaltungen arrangiert, 22 davon in Neustadt.

Für ihren Auftritt kündigen die Jazzmusiker Tim Nicklaus (Schlagzeug), Malte Winter (Piano) und Johannes Keller (Bass) teils poppige, aber überwiegend melancholische Themen an, die „Spielräume lassen für Emotionen und Interpretationen aller Art“, heißt es in der Ankündigung. Die Eigenkompositionen der drei Wahl-Hannoveraner lassen eine bunte Vielfalt an Einflüssen erahnen, die ihre explosive Essenz im gemeinsamen Bandsound findet – also doch ein bisschen TNT-Sprengstoff zum Heraushören.

Tim Nicklaus: Große Bandbreite

Nicklaus ist freiberuflicher Schlagzeuger aus Hannover. Er ist sowohl als begleitender Percussionist als auch als Bandleader und Komponist tätig. Er unterrichtet und arbeitet als Studiomusiker. Seine stilistische Bandbreite reicht von Jazz, Pop und Hip-Hop über Klassik bis hin zu Metal, Rock und darüber hinaus. Nicklaus stammt aus Hamburg, Wendejahrgang 1989. Mit knapp elf Jahren bekam Tim, zum Leidwesen der Nachbarn, den lang ersehnten Unterricht. Nebenbei folgten Exkurse ins Synchronsprechen für Fernsehwerbung, als Tänzer und Sänger im Musical „Emil und die Detektive“ und als Musiker in einer Metalband. 2013 erhielt er seinen Studienplatz an der Musikhochschule Hannover für Jazz und jazzverwandte Musik.

Seit 2018 vollendet er seine Ausbildung im Institut für Jazz/Rock/Pop im Masterstudiengang Schlagzeug bei Deutschlands erster Instrumentalprofessorin für Jazz, Eva Klesse. Nicklaus arbeitet mit dem Pianisten Winter unter anderem zusammen im Chiara Raimondi Quartett. Das Ensemble um die italienische Jazzsängerin gründete sich 2016. Zusammen mit dem Garbsener Jazzschlagzeuger Lennart Schmidt begleitete er den Trompeter Matthias Bergmann 2018 in der Reihe Jazz am Emmichplatz in Hannover.

Von Rostock nach Hannover

Das musikalische Werden von Keller begann eher zaghaft mit acht Jahren: Violoncello am Rostocker Konservatorium. Nach dem Abschluss seiner Tontechnikausbildung widmete er seine gesamte Aufmerksamkeit dem Kontrabass. Zweijähriges Vorstudium am Kreuzberger Konservatorium in Berlin, ab 2006 Studium bei Detlev Beier an der Musikhochschule Hannover. Keller arbeitet als Bassist und Komponist. Mit dem Quintett Toke gewann er den niedersächsischen Jazzpreis und mit dem Tangosextett Sueno Tango den Drei V Wettbewerb des KreHtiv Netzwerkes Hannover. Seit 2014 engagiert er sich im Vorstand der Jazzmusikerinitiative Hannover.

Das Konzert mit dem Tim Nicklaus Trio beginnt am Sonntag, 6. September, um 20 Uhr Open Air im Amtsgarten am Schloss Landestrost. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt 10 Euro. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf in den HAZ/NP-Ticketshops und weiteren Vorverkaufsstellen, auf www.kultur-rh.reservix.de. Eine Abendkasse gibt es nicht. Wein, Bier und alkoholfreie Getränke sowie Häppchen sind vorbereitet. Eigene Mitbringsel sind ebenfalls zugelassen.

Von Markus Holz