Neustadt

Illustre Gärten, handverlesene lokale Künstlerinnen und Künstler und drei Bühnen: Bei der Premiere des ersten Eilveser Kunst- und Kulturwochenendes erwartet die Besucher am Sonnabend und Sonntag, 28. und 29. August, ein unterhaltsames Programm. Das Konzept ähnelt einem Dorfflohmarkt. Doch statt Krempel gibt es Kunst und Kultur – von der Krimilesung, über Webkunst bis zum großen Popkonzert der Bandmanufaktur am Sonnabendabend.

Das ist der Plan

Entlang eines ausgewiesenen großen Rundwegs stellen bildende Künstlerinnen und Künstler aus der Region an 16 Stationen ihre Arbeiten aus. Hinzu kommt eine Musikbühne im Balschenweg, eine Lesebühne an der Ecke Riehestraße/Osterfeldstraße und eine Theaterbühne an der Ecke Balschenweg/Kleeblattstraße. Natürlich ist auch für Nahrhaftes Wohl gesorgt, es gibt Kuchenstände, Gegrilltes und Waffeln. Der Kunstrundgang ist nur am Sonnabend möglich, die Stationen sind bis etwa 17.30 Uhr geöffnet.

Der Sonnabend

Der Spielmannszug aus Eilvese tritt am Sonnabend auf der Musikbühne auf, im Wechsel mit anderen Gruppen. Quelle: Susann Brosch (Archiv)

Los geht es am Sonnabend um 11 Uhr. Auf der Lesebühne trägt Karo Koch Gedichte vor, bevor der Spielmannszug um 11.30 Uhr die Musikbühne eröffnet. Dort wechseln sich die Kapelle, das Damenquartett TiRaCaSo, die Jagdhornbläser und der Masithchor im Halbstundentakt ab. Auf der Lesebühne präsentieren die Neustädter Krimiautoren Manfred Henze, Johanna Ritter und Helmut Hirsch Auszüge ihrer Geschichten. „Spontantheater“ gibt es um 12, 14 und 16 Uhr auf der Theaterbühne zu sehen.

Den Abschluss des ersten Tages markiert ein Open-Air-Konzert der Bandmanufaktur. Die Gruppe will mit Top-40-Hits Stimmung machen. Als Gast begleitet Re-Play-Sänger Rico Werthner die Gruppe im Vorprogramm. Karten für das Konzert kosten 15 Euro. Sie können am Donnerstag von 19 bis 20 Uhr, am Freitag von 18 bis 19 Uhr sowie am Sonnabend von 11 bis 15 Uhr am Schützenhaus erworben werden.

Der Sonntag

Der Künstler Jörg Düsterwald stellt seine Arbeiten beim Kunst- und Kulturwochenendes Am Wölkenberge 5 aus. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Der Sonntag startet mit einem Gottesdienst auf dem Schützenplatz, musikalisch begleitet vom Posaunenchor Hagen/Eilvese. Ab 11 Uhr werden auf der Musikbühne Kunstwerke aus dem Kindergarten versteigert. Auf der Theaterbühne läuft zeitgleich ein Aquarellworkshop für alle Interessierten. Um 12.30 Uhr beginnt das Puppentheater an der Kirche.

Das Kunst- und Kulturwochenende ist eine Veranstaltung des Vereins „Bürger für Eilvese“. Eine Standortkarte und weitere Informationen über die teilnehmenden Künstler und das Programm gibt es unter www.eilvese.de.

Von Mario Moers