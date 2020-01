Kunstverein Neustadt zeigt Jahresgaben im Schloss Landestrost

Neustadt

Große Kunst zum kleinen Preis: Der Kunstverein lädt seine Mitglieder und alle Liebhaber der Kunst vom 26. Januar bis zum 22. Februar zu seiner Jahresgaben-Ausstellung ins Schloss Landestrost ein. Der Verein möchte mit der alle zwei Jahre stattfindenden Ausstellung die zeitgenössische Kunst fördern und gleichzeitig Kunstfreunden eine Erweiterung ihrer Sammlungen ermöglichen. In diesem Jahr präsentieren insgesamt 21 Künstler jeweils drei ihrer Werke im Herzog-Erich-Saal.

Auch Dörthe Kluge ist mit drei ausgewählten Arbeiten Teil der Ausstellung. Quelle: Alexander Plöger

Regionale Kunst in allen Formen und Farben

Die Künstler stammen überwiegend aus der Region, doch auch Kunstschaffende aus Bremen und Braunschweig sind vertreten. Für Abwechslung sorgt die große Bandbreite an Techniken bei den 63 Exponaten: Öl, Farbstift und Eitempera auf Leinwand, Filz, Beton und Holz sind nur einige der Darstellungsformen, die Besucher bewundern können. Die Werke selbst tragen teils träumerische Namen und erwecken Emotionen: So malt Giselheid Cornelsen von der „Hoffnung“. Andreas Spengler lässt einen „Blick in den Spiegel“ werfen und Matthias Thoma schenkt den Betrachtern in Öl auf Holz eine „Happy Hour“.

Eine Plastik von Jürgen Moldenhauer ist Teil der Jahresgaben-Ausstellung des Kunstvereins. Quelle: Alexander Plöger

Kunstverein hofft auf reges Interesse

Die Preise liegen zwischen 150 und 700 Euro – das ist vergleichsweise moderat, um ein größeres Publikum an Kaufinteressenten anzusprechen. Daher setzt man überwiegend auf kleine bis mittlere Formate. Jede der Arbeiten ist ein Unikat. Der Kunstverein hofft auch, mit der Ausstellung neue Mitglieder gewinnen zu können. Wer beim Kauf eines der Werke dem Verein beitritt, profitiert dann auch von Leistungen wie Kunstreisen und dem freien Eintritt in alle Kunstvereine Deutschlands.

Die Eröffnung findet am Sonntag, 26. Januar, um 11 Uhr im Herzog-Erich-Saal im Schloss Landestrost statt. Danach ist immer mittwochs bis sonnabends von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Finnissage ist Sonnabend, 22. Februar von 14 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Lesen Sie auch:

Kunstverein spendet für Jugendkunstschule

Von Alexander Plöger