Wunstorf/Neustadt

Zu Beginn haben sie Saft gepresst, heute veranstalten sie Kochkurse und geben Kindern Einblick in die Gartenarbeit: Seit 75 Jahren hat sich bei den Landfrauen viel verändert. Rund 80 Mitglieder feierten gemeinsam das Jubiläum ihres Vereins – coronabedingt musste der große Festakt mit geladenen Gästen ausfallen. Gemeinsam erinnerten sie sich in ihrem Vereinslokal, dem Hotel und Restaurant Wehrmann-Blume, an ihre ersten Tage bei den Landfrauen und lauschten der Musik von Albrecht Drude und Andy Mokrus. Die Johanniter berichteten außerdem von ihrem Fluthilfe-Einsatz im Ahrtal.

Ein Rückblick in die Vereinsgeschichte

Die stellvertretende Vorsitzende Bärbel Bergmann schloss sich vor rund 30 Jahren den Landfrauen an. Beim Jubiläumsfest widmete sie sich dem Wandel der Mitgliedsstruktur. In den Anfängen, 17 Frauen gründeten den Verein, waren 80 Prozent als Ehefrauen in der Landwirtschaft tätig. Das hatte auch Einfluss auf die Zusammenkünfte.

Die Frauen trafen sich mittags um 14 Uhr, weil sie zum Melken um 17 Uhr wieder auf dem Hof sein mussten, erzählt Bärbel Bergmann. Im Sommer habe es wegen der Ernte keine Veranstaltungen gegeben. Inzwischen haben nur noch 22 von insgesamt rund 260 Mitgliedern einen Bezug zur Landwirtschaft. Die Altersspanne reiche von Anfang 30 bis 90 Jahre. Und auch das Programm sei vielfältiger geworden. Der Verein stehe allen Frauen und Berufsgruppen offen.

Ein Rückblick ins Jahr 1988 zeigt den damaligen Vorstand: Magdalene Grages (hintere Reihe von links), Angela Menke, Erika Harms, Ilse Heimberg, Ingrid Ehlers (vordere Reihe von links), Leni Höyns, Heike Schnepel und Ingrid Widdel. Quelle: privat

Durch einen Cocktailabend im August konnten die Landfrauen zwölf junge Mitglieder gewinnen. Bei Bärbel Bergmann führte eine Reise nach Rügen zum Eintritt. „Die Fahrten sind immer gut organisiert“, lobt sie. Ihr gefallen aber auch die Kreativangebote. Ihre Schwiegereltern hatten einen kleinen bäuerlichen Betrieb mit rund 70 Schweinen und zehn Rindern. Sie seien damit noch gut zurechtgekommen, doch für ihre Familie mit drei Kindern reichte es nicht mehr. „Die Hofstruktur hat sich geändert.“

Landfrauen geben Wissen über Nahrungsmittel weiter

Was bei jungen Familien oftmals fehle, sei das Wissen über Nahrungsmittel und ihre Zubereitung. Aber das Interesse daran scheint auch nicht allzu groß zu sein. Das zeigte sich beispielsweise bei einem Dorfgemeinschaftsfest in Kolenfeld, bei dem die Landfrauen über das Thema Resteverwertung informierten. Sie würden es begrüßen, wenn an Schulen das Fach „Alltagskompetenzen“ eingeführt würde. Kinder sollten dort etwas über Kochen, Einkaufen und auch das Abschließen von Verträgen lernen.

Festliche Jubiläumsdekoration schmückten das Vereinslokal. Quelle: privat

Neues Angebot: „Gärtnern mit Kindern“

Das Landfrauen-Angebot „Kochen mit Kindern“ habe beispielsweise die Albert-Schweitzer-Schule genutzt. Ein neues Projekt lautet „Gärtnern mit Kindern“ – dabei lernen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie Gemüse wächst und wann es geerntet werden kann. Derzeit laufe die Fortbildung an der Landwirtschaftskammer. „Ich habe mich auch angemeldet, aber keinen Platz bekommen“, sagt Bärbel Bergmann. Nun müssen sich Schulen finden, die Interesse an einer Zusammenarbeit haben.

Landfrauenverein startete mit Mosterei

Bergmanns Tochter Gesa, die den Verein leitet, sprach auf der Veranstaltungen über die Geschichte des Landfrauenvereins, zu dem die Ortsteile Blumenau, Bokeloh, Bordenau, Idensen, Klein Heidorn, Kolenfeld, Liethe, Luthe, Mesmerode, Poggenhagen und Wunstorf gehören. Der Verein geht aus dem 1930 gegründeten landwirtschaftlichen Hausfrauenverein zurück. „Im Krieg sollte er dann dem Reichsnährstand untergeordnet werden. Das wollten die Mitglieder aber nicht und schlossen sich kurzerhand zu einem Mosterei-Verein zusammen“, schreibt die Vorsitzende. Damals betrieb das Vereinslokal, das sich damals noch an der Bahnhofsstraße befand, eine Mosterei.

Die stellvertretende Präsidentin des Niedersächsischen Landfrauenverbands, Heike Schnepel, überbringt Grüße und unterhält mit einem Poetry-Slam. Quelle: privat

„Im Oktober 1946 gründete sich dann offiziell der Landfrauenverein Wunstorf“, teilt Gesa Bergmann mit. Die erste Vorsitzende war Erika Naujocks. Es folgten Hannelore Reinecke, Emmi Pröhl, Ingrid Widdel, Heike Schnepel, Christa Pinkvoss und Ingrid Erfling. Zum derzeitigen Vorstand gehören Gesa Bergmann, ihre Stellvertreterin Bärbel Bergmann, Gabi Eickmann (Schriftführerin) und Kassenwartin Jutta Hecht.

Programm bis August 2022 steht fest

Der Landfrauenverein plant bis zum Jahresende noch Vorträge, einen Kochkurs, eine Halbtagesfahrt nach Bremen sowie eine Weihnachtsfeier. Das komplette Programm steht bis August 2022 fest. Um den Machtkampf mit (Enkel-)Kindern dreht sich am Donnerstag, 18. November, 19 Uhr, der Vortrag von Thomas Rupf im Hotel Wehrmann-Blume, Kolenfelder Straße. Um Anmeldung bei Bärbel Bergmann unter Telefon (05031) 14280 wird gebeten.

Von Rita Nandy