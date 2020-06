Die Corona-Krise beschleunigt auch an den Neustädter Schulen die Digitalisierung. Doch sie zeigt auch Grenzen auf. Mathematiklehrer Karsten Gohde von der Leine-Schule gewährt in einer digitalen Unterrichtsstunde Einblicke in die ungewohnte Arbeitsweise.

Mathe-Unterricht in der Leine-Schule während der Corona-Pandemie. Karsten Gohde hat seine 8. Klasse in vier Gruppen geteilt, um in Kleingruppen effektiv per Videokonferenz zu unterrichten. Quelle: Mario Moers