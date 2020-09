Leinenetz lässt Leitungen und Anschlüsse in Neustadt überprüfen

Neustädter Land

Frank Fresemann weiß was unter den Straßen im Neustädter Stadtgebiet los ist. Sein Augenmerk liegt besonders auf Gasleitungen und Hausanschlüssen. Seit Ende August überprüft er im Auftrag der Leinenetz die Anschlüsse auf Leckagen – Termine kann er dabei nicht jedes Mal machen. „Wir bitten um Verständnis, wenn Herr Fresemann ohne Anmeldung private Grundstücke zur Überprüfung der Hausanschlussleitungen betritt“, sagt Unternehmenssprecher Steffen Schlakat.

230 Kilometer Steckennetz

Bei seinen Arbeiten folgt Fresemann mit Messsonde und einem Gasspürgerät dem Verlauf der Rohrleitungen. „Das Messggerät saugt die Luft direkt über dem Boden ab und erkennt kleinste Gasmengen“, sagt Schlakat. Auf rund 230 Streckenkilometern ist der Gas-Spürer in diesem Jahr im Stadtgebiet unterwegs. Nach der Überprüfung in der Kernstadt geht es in den Nordkreis. Amedorf, Bevensen, Brase, Büren, Evensen, Laderholz, Lutter, Mandelsloh, Niedernstöcken, Stöckendrebber, Welze und Wulfelade liegen an der Route. „Geplant sind für diese Arbeiten sechs bis acht Wochen“, sagt Schlakat.

Von Mirko Bartels