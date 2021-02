Neustadt

Es ist eine beliebte Anlaufstelle für Fotografen, das Leinewehr an der Apfelallee, von Neustädtern auch gern Wasserfall genannt. Im Winter ist es jedoch nicht leicht, den sprudelnden Wassermassen näherzukommen. HAZ-Leser Michael Kosemund hat es gewagt: Mit „vorsichtiger Akrobatik“ habe er sich ans Ufer getastet, um dort die einmaligen und kurzlebigen Eisskulpturen mit der Kamera festzuhalten, berichtet der leidenschaftliche Hobbyfotograf. Alle, die das auch versuchen wollen, warnt er: „Vorsicht, die Wurzeln und Steine dort sind sehr glatt!“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kosemund sind auf seiner Tour besondere Bilder gelungen – von Steinblöcken mit Eispanzern über kugelige Eisbälle rund um Knospen bis zu Reifröckchen aus Schnee und Eis, die von den Spitzen der Zweige ins Wasser hängen. Einzigartige und kurzlebige Kunstwerke, die die Natur geschaffen hat. Für Kosemund macht auch diese eisige Vielfalt die Faszination seines Hobbys aus. Der Wunstorfer gehört dem Fotoclub Bordenau an – und die Fotoenthusiasten tauschen sich auch in Pandemiezeiten weiterhin regelmäßig dienstags und donnerstags per Zoom-Videokonferenz aus.

Anzeige

Zur Galerie Kleine Kunstwerke der Natur sind bei strengem Frost am Neustädter Leinewehr zu bewundern. Fotograf Michael Kosemund aus Wunstorf zeigt eine Auswahl seiner Bilder vom so genannten Wasserfall.

Die Fotorunde bereitet aktuell eine Ausstellung vor, die im Shopping-Plaza in Garbsen gezeigt werden soll, wie Hans-Jürgen Hayek berichtet. 15 Mitglieder haben ihre schönsten Natur- und Architekturmotive aus Garbsen ausgewählt; für Rahmen und Druckkosten kommt das Center-Management auf.

Von Kathrin Götze