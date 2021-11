Lichterfestival statt -Lichterfest: Neustadt will es diesmal wissen

Neustadt

Neustadts Lichterfest wächst: Mit vier Buchstaben mehr wird es zum Lichterfestival – und mit zwei Tagen mehr zu einem bunten Wochenende voller Musik und Lichteffekte auf dem Marktplatz an der Liebfrauenkirche. Von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Dezember, ist für jeden Tag Programm geplant.

Am Freitag spielt ab 20 Uhr die Rockkantine auf, am Sonnabend um die gleiche Zeit die Fidgets Live – und am Sonntag ist ein spezieller Familiennachmittag angesetzt. Dann bringt der bekannte Kinderliedermacher Nilsen gemeinsam mit dem Tanz-Centrum Kressler ein fröhliches Unterhaltungsprogramm mit Musik und Tanz über die Bühne. Partyzeit ist am Freitag und Sonnabend, 17 bis 22 Uhr, am Sonntag dann von 15 bis 21 Uhr. Außer Musik und Show zählen auch gastronomische Angebote zum Programm.

Videomapping setzt Kirchturm in Szene

Zusätzlich wird ein eigens erstelltes Videomapping vorgestellt. Videomapping? Was mag das sein? Die Stadt präsentiert an dem Wochenende einen eigens für den Liebfrauen-Kirchturm erstellten 3-D-Film mit überraschenden Effekten. Die maßgeschneiderte Lichtershow ist mit Geld aus dem EU-Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ entstanden – eine Firma aus Bielefeld hat sie erstellt. Auch nach dem Festival wird sie bis zum 12. Dezember allabendlich von 17 bis 21 Uhr auf dem Marktplatz präsentiert.

Auch für das Fest selbst fließt Fördergeld der EU. Stadt, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketingverein organisieren das Programm mit Musik, Feuershows und Walk-Acts. Mit Beleuchtung und Klang haben sie diesmal die heimische Agentur MA-Events beauftragt. Dass die Techniktüftler die Stadt ins rechte Licht setzen können, haben sie bereits mit ihrer Aktion „#neustadtstrahlt“ im Corona-Jahr 2020 bewiesen, als sie zahlreiche Schauplätze im Neustädter Land effektvoll für eine Fotoserie beleuchteten.

2G: Festivalgelände eingezäunt

Noch ist die Pandemie aber bekanntlich nicht ausgestanden: Anders als in den vergangenen Jahren erstreckt sich die Veranstaltung deshalb nicht über die ganze Innenstadt, sondern wird ausschließlich auf dem Liebfrauenkirchplatz unter den gegebenen Corona-Verordnungen und Hygienebedingungen stattfinden. Nach dem aktuellen Stand bedeutet das Umzäunung und Zutritt nur für Geimpfte und Genesene (2G), Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der 2-G-Regelung ausgenommen. Aktuelle Infos sind auf Facebook und Instagram unter @lichterfestival zu finden.

Sektkeller öffnet am Freitag

Auch wenn das Schloss Landestrost in diesem Jahr keine eigene Veranstaltung zum Lichterfestival-Wochenende anbietet: Der Duprès-Sektkeller dort öffnet am Freitag, 3. Dezember, von 17 bis 21 Uhr für Besucher.

Von Kathrin Götze