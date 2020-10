Neustadt

Ab Sonntag heißt es schnell sein: Die Lions Clubs aus Garbsen und Neustadt haben wieder rund 8000 Exemplare ihrer Sterntalerkalender drucken lassen. Es ist die 15. Auflage, die nun an die Kunden gehen kann. „Erfahrungsgemäß ist sie nach wenigen Tagen ausverkauft“, sagt Manfred Henze vom Lions Club Neustadt. Viele Interessenten hätten in den vergangenen Wochen bereits nachgefragt – einige voller Sorge, ob es den Kalender dieses Jahr überhaupt gäbe.

„Gerade jetzt möchten wir Kontinuität beweisen“, sagt Henze. Es sei den Mitgliedern gelungen, eine besonders attraktive Ausgabe zu annoncieren, verspricht er. Der Verkauf startet in Neustadt am Sonntag, 18. Oktober, ab 13 Uhr am Stand der Lions vor der Sparkasse an der Marktstraße. Den Titel ziert ein Foto von Astrid Grüter. Gezeigt wird die Landschaft bei Schloß Ricklingen.

Es gibt Gewinne für rund 33.000 Euro

Käufer des Kalenders haben Chancen auf zahlreiche Sachpreise im Wert von mehr als 33.000 Euro, die örtliche Unternehmen gespendet haben. Hochwertige Uhren, Rundflüge und -fahrten in Flugzeug und Heißluftballon gibt es ebenso zu gewinnen wie Elektronik und Angebote aus den Bereichen Gesundheit und Beauty. Wie in den Vorjahren hat jeder Kalender eine individuelle Losnummer und kostet 5 Euro. Wer das Geld investiert, tut damit etwas für den guten Zweck, sagt Henze. Der komplette Erlös kommt gemeinnützigen Organisationen zugute – „und zwar ausschließlich hier in der Region“. Einen zusätzlichen großen Verkaufstermin für die Kalender gibt es in diesem Jahr nicht. „Unseren Lions-Basar haben wir wegen der Corona-Pandemie abgesagt“, so Henze.

Wer es zum Goldenen Sonntag nicht in die Innenstadt schafft, kann die Kalender ab Montag, 19. Oktober, in begrenzter Zahl in der Sparkassenfiliale an der Marktstraße, bei der Neustädter Zeitung, der Raiffeisen Volksbank Neustadt in Hagen und Mariensee sowie im Gesundheitszentrum Holz kaufen. In Garbsen sind die Kalender ab Dienstag, 20. Oktober, in allen gewohnten Vorverkaufsstellen erhältlich.

