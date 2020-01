Neustadt

Die Vorbereitungen haben einige Zeit in Anspruch genommen, führten aber letztlich zum Erfolg: Seit vergangenem Jahr hat die Neustädter Gruppe des Naturschutzbundes ( Nabu) eine eigene Drohne. Die Naturschützer wollen mit dem unbemannten Fluggerät Wildtiere, zum Beispiel Rehkitze, aufspüren und vor den Messern der Mähmaschinen retten.

„Im vergangenen Jahr konnten wir für die Kitzrettung leider nur einen Einsatz unter realen Bedingungen fliegen“, sagt der Nabu-Vorsitzende Reinhard Hoffknecht. Ein Landwirt hatte darum gebeten, eine Wiese in Amedorf vor der Mahd zu inspizieren. „Dort haben wir ein Tier aufgespürt, sind hingegangen und es ist geflüchtet“, sagt Hoffknecht. Jüngere Kitze müssen mit Handschuhen und Grasbüscheln versetzt werden, damit sie keinen fremden Geruch annehmen. Landwirte, Jagdpächter und Nabu sind bei solchen Aktionen beteiligt und müssen ihr Vorgehen koordinieren.

Jungfernflug der NABU-Drohne. Caesare Piro (links), Marcel Wiegmann und Reinhard Hoffknecht testen die Technik. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

Lieferschwierigkeiten verhindern Einsätze

Schuld an den wenigen Einsätzen sei die lange Lieferzeit des Herstellers für eine dringend benötigte, besondere Fernsteuerung des Fluggerätes gewesen, sagt Hoffknecht. Die braucht es, um einen zusätzlichen Monitor anzuschließen. Geflogen wurde aber trotzdem – wenn auch nur zur Ausbildung. „Hier gilt die alte Weisheit, nach der Übung den Meister macht“, sagt der Vorsitzende. So habe man auch auf anderen Gebieten Erfahrungen sammeln müssen: „Die Wärmebildkamera, mit der die Tiere aufgespürt werden sollen, muss kalibriert werden“, so Hoffknecht. „Wir waren bei unserem Einsatz in Amedorf sehr erstaunt, das ein Rehkitz auf einer Wiese liegend eine Temperatur von nur neun Grad abstrahlt.“

Fluggerät mit viele Möglichkeiten

Wenn es nicht um Rehkitze geht, kann sich der Vorsitzende weitere Einsatzmöglichkeiten für das Fluggerät vorstellen – wie das Monitoring von Gelegen oder die Dokumentation anderer schwer zugänglicher Projekte. „In Mardorf haben wir zur Probe schon mal nach einer Wildschweinrotte in einem Maisfeld gesucht.“

Mit dieser Drohne, die eine Wärmebildkamera trägt, sollen die abgesetzten Rehkitze auf Wiese gefunden werden. Quelle: Mirko Bartels

Zusätzlich mussten Grundvoraussetzungen bei den Mitgliedern geschaffen werden: Drei Aktive haben bisher eine Lizenz erworben, dürfen die Drohne also fliegen. „Das und die notwendigen Erlaubnisse und Versicherungen verursachen Kosten über die Anschaffung hinaus“, sagt Hoffknecht. Für die Auftraggeber sollen die Einsätze kostenlos bleiben – schließlich gehe es darum Tiere zu retten.

Lions loben integrativen Charakter

Grund genug für die Mitglieder des Lions Club Neustadt, in die Tasche zu greifen: „Wir freuen uns darüber, ein so besonderes Projekt unterstützen zu können“, sagte Präsident Michael Rybak. Gemeinsam mit Clubsprecher Manfred Henze übergab er 1000 Euro an den Nabu-Vorsitzenden und lobte besonders den integrativen Charakter des Projekts. „Bei der Kitzrettung treten Menschen mit verschiedenen Professionen für ein gemeinsames Ziel an“, sagte Rybak und zog Parallelen zu dem Club, dem er vorsteht.

Lesen Sie auch:

Von Mirko Bartels